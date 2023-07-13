在家工作应该减薪？维州前州长列出理由

要点： 前维州州长杰夫·肯尼特表示，远程在家工作应该减薪；

肯尼特说，远程工作者人可以节省交通和其他费用；

澳大利亚工会理事会驳斥了这一提议。

前维州州长杰夫·肯尼特提议，在家远程工作的公共部门的员工比在办公室工作的员工花销更少，因此薪酬也应该更低。





他说，远程工作者节省了“成千上万澳元”的交通费用，不必面对紧张的通勤，而这在社区中带来了分歧。





肯尼特说，那些没有选择而必须去办公室的人每年可能会多花费一万澳元。





他对《先驱太阳报》说：“很明显，维多利亚州的财政状况决定了我们不能再提高工资，所以最合适的方法是，如果一个人选择在家工作，无论一周工作多少天，他们的工资应该因成本减少而降低。”



生活成本压力迫使人们选择在家工作？

肯尼特说：“有些人会决定(在家工作)，因为这样的话他们不必经历开车上下班或（乘坐）火车之类的痛苦。他们省了钱，也减轻了所有的压力。”





他稍后告诉澳大利亚广播公司，不断上涨的生活成本压力正在迫使人们在家工作，而急救服务人员、护士和教师则必须要到工作场所去上班。



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但这一提议遭到了澳大利亚工会理事会的驳斥。





该理事会秘书长莎莉·麦克马纳斯（Sally McManus）说，这个想法是一种下意识反应，没有考虑到澳大利亚人在当前环境下所承受的经济压力。





她在一份声明中说：“每当出现影响工作者的问题时，自由党似乎只有一个答案，那就是削减工作者的工资。”





“不管是什么问题，总是同样的解决办法——削减工作者的工资。”



Former Victorian premier Jeff Kennett has proposed people working from home could take a pay cut. Source: AAP / Joel Carrett 麦克马纳斯说，人们最不想要的就是减薪，并解释说，远程工作者还需要应对一些特有的成本，如暖气费和电费，这些成本已经大幅上涨。





反对党财政事务发言人简·休姆（Jane Hume）表示，工作者需要回到中央商务区去工作，而维州公务员还没有这么做。





维州这位自由党参议员告诉天空新闻：“也许应该对那些到工作场所上班而不是在家里上班的工作者进行补偿，或考虑某种权衡。”





但她承认“这并不在联盟党的议程上”。



澳大利亚有多少人在家工作？

根据澳大利亚统计局的数据，上一次2021年8月进行的人口普查数据显示，约有20%的澳大利亚人在家工作。



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尽管那是在澳大利亚东海岸大部分地区实施新冠封锁期间进行的一次不寻常的人口普查，但自那以后，采用“混合”模式（有些时间在家工作，有些时间在办公室工作）的工作者数量有所增加。





此外，本周三，根据一项新的工会协议，超过17万名澳大利亚工作者得到确认，可以不受限制地在家工作。





该协议由社区和公共部门工会与澳大利亚公共服务委员会签署。该协议将影响联邦、首都领地和北领地的公共部门、呼叫中心、电信、就业服务、商业广播、航空和科研领域的工会工作人员。





工会表示，希望新的灵活安排有助于留住员工。





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