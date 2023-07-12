卫生官员警告 一种胃肠道超级细菌感染病例在维州上升

周二，即将离任的维州首席卫生官布雷特·萨顿（Brett Sutton）向临床医生和公众发出警告，表示对抗生素具有耐药性的志贺氏菌感染（志贺氏菌病）病例不断增加。





志贺氏菌病是一种胃肠道感染，可导致急性腹泻、发烧、恶心、呕吐和腹部绞痛。这种细菌具有高传染性，主要通过粪口传播，可通过性接触传播。





维州的公共卫生部门正在对已确诊的志贺氏菌感染者及其接触者进行跟踪，并提供有关监测、检测和排查要求的建议。



“（志贺氏菌病）的症状通常在接触后1至3天出现，但在某些情况下最早可在12小时后出现，最迟可在一周后出现，”萨顿警告说。





“当志贺氏菌继续随粪便排出时，病例仍具有传染性。这种情况在症状缓解后可持续长达四周，”他补充道。





维州卫生部在其网站上表示，如幼儿、老人和免疫力低下的人感染这种病菌可能会出现严重的疾病和并发症。





安全性行为以及洗手有助于预防志贺氏菌病的传播。





在住宅设施或儿童保育、医疗保健、食品行业工作的已被确诊该病的维州人被要求在卫生部门通知前离开工作岗位。





维州的临床医生被告知，在对患者进行志贺氏菌病检测时应包括粪便检查，仅对严重感染病例开具抗生素处方，并在确诊后5天内将任何志贺氏菌病病例上报卫生部门。





2019年，墨尔本多尔蒂研究所（Doherty Institute）的研究人员发现这种超级细菌菌株对抗生素有耐药性，如今，这种胃肠道超级细菌感染的病例激增。





在过去几个月，维州首席卫生官针对可能有毒的罂粟籽、流行性脑脊髓膜炎，以及军团病爆发发出了健康警报。





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