莫纳什大学（Monash University）的一项研究认为，生活方式的丰富程度与降低痴呆症风险直接相关。





但是，与人们的想法相反，精神生活健康的秘诀并不在于社交活动，而是参与医生所说的“认知挑战”，如填字游戏或下棋。





莫纳什大学的乔安妮·瑞安（Joanne Ryan）教授是这项研究的主要作者。





“更多的是关于活动的类型，或许就社交活动而言，更多的是关于这些活动和参与的质量，而不是社交网络的实际数量和规模。”





这些都是指认知挑战活动，即让人们进行高阶处理、逻辑思考和解决问题的活动。





研究人员从1万多名70岁及以上、在研究开始时没有痴呆迹象的澳大利亚人中收集了数据。





在长达10年的时间里，他们分析了患者的生活方式与疾病发展之间的关系。





研究发现，经常参加成人文字和智力活动——如教育课程、写日记和做填字游戏——这些活动的参与者患痴呆症的几率比同龄人低9%至11%。





绘画等创造性爱好和阅读等被动活动则使患痴呆症的风险降低了7%。





但另一个有趣的发现是，一个人社交网络的规模和外出活动的频率与痴呆风险的降低无关。





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LISTEN TO 澳研究：认知挑战活动或能延缓痴呆症 社交的意义则不显著 SBS Chinese 18/07/2023 06:51 Play





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