【安居澳洲】留学生在澳洲如何租房？

在开始寻找住宿时，一旦确定了学习地点，就必须立即开始寻找住宿，这一点至关重要。 您需要符合您的预算、地点和生活方式的住宿。





澳大利亚研究（Australia Study）主任福特科·瓦金斯基（Wojtek Wawrzynski）专门为计划在澳大利亚学习的人们提供帮助。 他为学生在澳洲的最初几个月找到合适的住宿选择提供帮助。





“我们为学生提供的一个非常传统的典型住宿是寄宿家庭，学生与澳大利亚家庭住在一起，寄宿家庭会提供食物或只是一个房间。通常是想要体验澳大利亚文化、了解澳大利亚文化的学生选择的。 他们可能年龄较小，没有独立生活的经验。现在寄宿家庭的平均价格约为每周350澳元。”





另一方面，住宿市场中有一个快速增长的领域，即专门建造的学生住宿。 这些专业管理的公寓由企业运营，以满足学生的需求，费用和维护费用包含在租金中。





您经常会在靠近主要大学和学院或公共交通的高层塔楼或大型建筑中找到部分装修好的学生公寓。





这些经过战略选择的地点可以方便地前往教育机构，因此受到那些在学术旅程中，希望寻求无忧生活体验的学生的欢迎。





瓦金斯基先生解释道：“我们有这些公司，是有组织的。他们的工作做得很好。含有保险，这样的房间和公寓没有很多，很受欢迎。双人间的价格约为280-300 澳元， 单人间的价格约为 350 澳元。大多数是三居室或四居室公寓，通常靠近市区。”





UniLodge、Campus Living Villages 和 Student Housing Australia 等热门网站管理专门建造的学生住宿申请。 您还可以通过澳大利亚研究等学生支持机构进行申请。



Credit: Cavan Images/Getty Images 一旦安顿下来，学生通常会在主流租赁市场内寻找自己更永久的住宿，以减少生活成本。





瓦尔辛斯基先生说：“合租住宿也很大，一个叫Flatmates.com.au的网站很受学生欢迎。你可以找到住的更久的住宿。它们非常好。所以，这通常是留学生寻找住宿的第二阶段。大多数人都会去参观公寓，并与业主见面 ，业主再做出决定。价格很难说，因为这完全取决于地点和季节。”





此外，flatmates.com.au、flatmatefinders.com.au 和 Gumtree 也是寻找合租住房选择的热门网站。





来悉尼的留学生阿米努尔（SM Aminul Islam Wrubel）来自孟加拉国。面对当前的租房危机，阿米努尔发现国际学生不太关心生活质量，而更关心简单的生存。 根据自己的经验，他成立了一个 Facebook社交群组，为寻找住宿的学生提供支持。





“他们谁都不认识。这是一个新国家，所以他们很挣扎。他们首先要寻找工作和住宿地点。我有一个庞大的网络来帮助人们，这就是对于新生寻找住宿的方式。 。”



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阿米努利用他的人脉资源为房东和学生牵线搭桥。 他发现许多业主很乐意与他人分享自己的房屋，并且经常寻找学生作为租户。







对于房东来说，他们因此“没有问题，也没有头痛”。





我有很多私人房产在寻找租户，我也有很多学生在寻找住宿，所以我只是尝试将他们联系起来。大多数时候效果很好。我只是一个中间人。 S M Aminul Islam Wrubel

阿米努还强烈鼓励学生利用其教育机构的网络。





“我的建议是新生肯定需要加入他们大学或学院的社交群组。他们需要加入他们的 Facebook 社交群组或每个大学或学院都有的任何群组。当你加入时，你实际上会发现很多其他学生。你可以请他们帮助你。这是最简单的方法。当然，其他学生几个月前还在努力寻找住宿，他们也应该愿意提供帮助。”





国际学生面临的最大障碍之一当然是语言，因此用自己的语言寻求帮助至关重要。





“如果你是新来的，只要来到你的大学，第一件事就是要知道有一个布告栏。去用你自己的语言写下‘我是新来的，我需要帮助’。任何经过并在布告栏上看到的人通常会明白发生了什么。社区的人们喜欢看他们的社区团体发生的事情，因为他们可以用自己的语言阅读。因此，我们有责任接触所有这些小社区团体。然后我可以真正提供帮助，也可以寻求来自其他人的帮助。”



A front-view shot of a young university student standing proud with a smile, she is wearing casual clothing and looking at the camera. Credit: SolStock/Getty Images 在校园内或附近，您还可以找到几所大学拥有的住宿学院和公寓。 大学住宿通常为学生提供社交和支持的选择。





莎莉·惠勒（Sally Wheeler）教授是堪培拉澳大利亚国立大学副校长（国际与企业部）。 她强烈建议学生考虑大学住宿，特别是对于那些以前没有在澳大利亚学习过的人。





“我认为任何没有在澳大利亚学习过的人都应该认真考虑大学住宿问题。”



这是结识新朋友、融入新环境的一个非常好的方式，你会得到支持。那里有人可以帮助你，确保你能够过渡到在澳大利亚的生活。 Professor Sally Wheeler

学院宿舍提供全套餐饮服务，提供安全的私人房间（含膳食）、公共娱乐空间和学术支持，所有这些都在校园内。





惠勒教授解释了这种安排：“大多数大学都有一到两所附属于大学的住宿学院。通常，他们与大学就使用体育设施等达成协议。他们提供独特的套餐。其中一些是基于宗教的，其他的是由具有特定兴趣的创始人创建的。而一般大学住宿通常会为您提供不同类型的套餐选择，无论您想要全包食、部分包食还是自助式。”



A diverse group of students in their 20's walking down some steps on campus laughing and talking to each other. Credit: SolStock/Getty Images 住宿学院的房间费用因大学而异，每周最贵的可能要支付 700 澳元。 然而，值得注意的是，这笔费用通常涵盖各种便利设施和服务。





如果您喜欢更独立的生活安排，但仍希望获得设施和社交机会，那么普通大学拥有的住宿可能是更实惠的选择。 大学管理这两种住宿的申请流程。





“每所大学都略有不同。有些大学会在您接受录取通知书时保证您的住宿。另一些大学则在您准备转学到澳大利亚时将住宿作为单独的申请形式开放。例如，如果您在一月份入学 那么很多人会在11月或12月之前开始申请住宿。”





除了校内住宿选择外，一些大学还维护自己的校外住宿数据库。 所有在校学生和未来的学生都可以访问这些数据库，这为在大学校园外寻找替代住房选择提供了宝贵的资源。





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