原住民之声公投官方宣传册将全澳逐户派发 赞成反对双方齐发力

要点： 分别列出赞成和反对观点的官方宣传册即将出版；

宣传册已于今日（周二）在网上刊登，之后会被邮寄给全澳每家每户；

宣传册内容未经事实核查，所以澳大利亚人被提醒要注意当中可能有错误信息。

全澳民众很快将会收到近 25 年来未见过的邮包（如果有的话）。





在原住民议会之声（Voice to Parliament）公投宣传活动正式启动近一个月后，赞成和反对的观点均已列在官方宣传册上。





全澳每家每户的信箱将会收到一份邮包，当中包括赞成及反对双方的内容，以及这次公投的问题和投票信息。





宣传册是以往公投的传统宣传方式，但本次几乎被弃用。





谁会收到宣传册？内容是什么？可信吗？



谁会收到？何时收到？

家家户户都会收到。





澳大利亚选举委员会（Australian Electoral Commission）已于今日周二上午在网上发布这两本宣传小册子，之后再印刷和邮寄超过 1200 万份宣传册。





选举委员会表示，这工作将在“未来数星期内”展开，并必须在公投举行至少两周前开始。具体日期仍未确定。



Indigenous Australians Minister Linda Burney has been a key voice in the Yes campaign. Source: AAP / Lukas Coch 联邦执政工党最初对是否派发宣传册犹豫不决，认为澳大利亚上次在 1999 年举行公投后，现在用小册子宣传已经过时。





不过在联邦反对党联盟党的坚持下，工党最终妥协，在议会通过有关公投机制的法案。





这也是一项巨大的翻译工程。选举委员会希望将其翻译成 55 种语言，其中包括 20 种原住民语言。





SBS中文获悉，上述语言翻译版本可能在本周较后时间发布。



宣传册内容是否可信？

宣传小册子内容未经事实核查。





选举委员会表示其角色纯粹是作为“邮箱”，将按照提交的内容原文（即使有拼写错误等）派发小册子。





但选举委员会提醒澳大利亚人留意当中可能有错误信息或误导的讲法，并指可参考“停下来思考”事实清单的指南。





该事实清单指出：“包括引起愤怒或恐惧等负面情绪的强烈语言，可能使内容更加广为疯传。假如看到一些令你产生强烈情绪反应的内容，请停一停、想一想。”



赞成阵营宣传册内容

内容概述了投票支持原住民议会之声的三大原因：



宪法承认澳大利亚原住民并尊重有 65000 年历史的文化和传统



听取原住民就影响他们的事务提出的建议，以改善政府决策



在原住民健康、教育、就业和住房方面取得更好的成果。

内容开头是：





“为原住民和托雷斯海峡岛民以及所有澳大利亚人有更美好的将来投赞成的一票，为团结、希望和做出积极的改变投赞成的一票……只有你才能实现此一改变 。”





小册子的内容曾咨询过工党、绿党、亲“原住民议会之声”的自由党议员和许多独立人士的意见。



反对阵营宣传册内容

内容概述了投票反对原住民议会之声的四个主要原因：



有风险，因为“没有什么问题是解决不了的”



存未知，因为尚未向澳大利亚人提供足够的详情



有分歧，因为会在宪法中增加种族因素



永久的，因为除非通过另一次公投，否则无法撤销

内容重申了原住民议会之声可能会在最高等法院掀起诉讼浪潮的讲法，但这论点在四月份已遭联邦律政部首席法律顾问多纳休（Stephen Donaghue）反驳。





小册子在结尾说：“这是迈向未知的一步。原住民议会之声未经过检验……如果你不知道，就投反对票。”



READ MORE 在原住民议会之声公投宣传期间说谎为何是合法的？

反对阵营观点各异 是否涵盖全面内容？

答案是“不”。





但宣传册中概述的论点是唯一会发送到每家每户的论点。





独立参议员索普（Lidia Thorpe）没有就反对阵营宣传册的内容接受过咨询，她反对原住民议会之声的理由与小册子所述截然不同。



Independent Senator Lidia Thorpe's Blak Sovereign Movement will publish its own essay. Source: AAP / Lukas Coch 据SBS 新闻了解，由索普领导的“原住民主权运动”（Blak Sovereign Movement）将于本周内在网上发表其反对原住民议会之声的论点，但并非在选举委员会的网站发布。





一国党领袖韩森（Pauline Hanson）此前曾称要出版她自己的小册子，称联盟党“忽视”了反对原住民议会之声的少数党派及独立议员。



小册子会带来什么改变吗？

目前仍然是未知数。





民意调查显示，原住民议会之声的支持率正在下滑，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）对小册子能否扭转劣势存有一丝寄望。





他本周一对天空新闻台（Sky News）表示：“我认为理由十分充分……我相信会产生重大的影响。”





不过，1999 年澳大利亚人上一次举行公投时，社交媒体和 24 小时新闻仍未存在。





鉴于过去几个月有关原住民议会之声的新闻不绝于耳，目前尚未清楚这些小册子会有什么影响（如果有的话）。





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