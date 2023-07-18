电信巨头推出“Call Stop”计划拦截诈骗电话

电信公司Optus本周将采取措施阻止其客户拨打疑似诈骗号码。





该公司针对的是“回拨诈骗”行为，即人们收到电子邮件或短信，告知他们拨打一个电话号码以解决其银行账户等问题。





Optus称，该公司将把打给被标记为诈骗号码的电话转接到自动语音信箱中，提示：“您拨打的号码已被报告用于诈骗活动。欲了解更多信息，请访问optus.com.au/CallStop。”





随后，呼叫将被阻止，防止客户遭受潜在的金钱损失或身份被盗。





该项目是Optus与澳大利亚金融犯罪交流中心（AFCX）的合作项目，有助于协调私营和公共部门组织之间的数据共享，预防金融和网络犯罪。







Optus发言人表示，在银行、客户和AFCX的帮助下，该公司已经为Call Stop项目编制了一份可疑电话号码清单。





Optus负责监管和公共事务的副总裁安德鲁·谢里丹（Andrew Sheridan）表示，该公司目前每月拦截近500万个诈骗电话和1000万条诈骗短信，而“Call Stop”将进一步加强其对抗网络犯罪的防御能力。





他说：“‘Call Stop’是我们在这场战斗中的最新武器，保护那些被骗拨打诈骗电话的客户。”





AFCX总经理裴格里（David Pegley）表示，回拨诈骗在整个2023年都呈上升趋势。





“电话和短信诈骗给许多澳洲人造成了巨大的经济损失和精神痛苦。此类诈骗在2023年呈上升趋势，犯罪分子正在使用越来越复杂的方法来抓住人们的弱点。”





根据澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的数据，2022年澳大利亚人因诈骗而损失超过30亿澳元。





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