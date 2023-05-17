中国留学生被迫“虚拟绑架” 警方提醒提防陌生电话

“我一般接到诈骗电话是下午或者晚上准备睡觉的时候。接到私人号码我就会想这是谁？大半夜找我有什么事情? 当我pick up之后就是个诈骗电话。” Muyang告诉SBS中文新闻。





其中一个来电是自称广州市公安局警员打来的，对方通知Muyang说他的个人信息包括电话号码遭盗用，并正在在向中国国内大量发送诈骗信息、导致民众上当受骗。





除了冒充中国的公职人员，诈骗者还常伪称是中国驻澳领事馆。





新州警方说，上个月（4月）仅在悉尼就收到了四起虚拟绑架报告。



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新州抢劫和严重犯罪小组指挥官（Detective Superintendent）Joe Doueihi说：“受害者被迫假装自己被绑架，拍下自己被藏匿于不明地点的照片，然后把这些照片发送给他们在中国的家人，要求家人支付赎金他们才能得以释放。”





中国驻悉尼总领馆副领事李小腾介绍：虚拟绑架案 在中国留学生群体中产生了一定的轰动。电信诈骗尤其是虚拟绑架的案件，不仅是巨额的经济损失，更是沉重的精神压力。





中国驻澳大利亚大使馆警务联络官张政平表示：“将与新州警方保持密切合作，继续就打击电信诈骗做法和经验进行沟通与交流，共同合力打击跨国电信诈骗犯罪。”





新州警方提醒在澳中国留学生，对陌生电话要保持警惕。“在澳洲的中国留学生，当你收到这些电话并对其合法性怀疑时，我强烈建议你联系中国驻澳总领馆或者向我们新州警方寻求建议。”Joe Doueihi建议。



