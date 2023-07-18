十月开始实施的“MyMedicare”计划是什么？

要点： MyMedicare是一项新的自愿性参与计划，将于10月1日开始实施，旨在改善病人的健康状况；

该计划将允许病人向全科医生注册并获得更长时间的远程电话医疗服务；

计划将会逐步推出，并需要三年时间才能扩展至全澳。

“我的医疗服务”（MyMedicare）是一项新的自愿性参与计划，让病人向平时见惯的全科医生登记，以改善护理的连续性并维持病人的健康。





从10月1日起，该计划将为注册的患者提供更长时间的远程电话医疗咨询服务。





从明年开始，一些要为经常入院或居住在养老院内的病人提供服务的全科医生诊所，除了能够继续获得国民医保（Medicare）服务的一般收费资助外，还将能够获得额外的“混合”资助款。





政府在5月份的财政预算案中宣布了“我的医疗服务”计划，并表示会在未来四年内提供达1970万元的拨款，并同时对其它医疗服务进行一系列的改革，包括为执业护士提供拨款，以改善一些以团队为基础的护理服务，以及提高给予医疗保健回扣率的新措施。





虽然如今政府仍未公布有关该计划如何运作的细节， 但以下是一些目前所知对病人及全科医生可能造成的影响。



什么是“我的医疗服务”计划？

全科医生和病人可自愿参与该计划。 由7月初开始，病人和全科医生均需要注册选择加入有关计划。





计划将会逐步推出，并需要三年时间才能拓展至全澳。





虽然计划细节尚未确认，但从2024年中期开始，个别全科医生将为每年住院次数超过10次的病人按人头计算的方式收取费用。





有关病人可能有多种情况和复杂的医疗需求，并且由于各种原因，可能无法依他们所需而去看全科医生。





虽然尚未获得证实，但全科医生可能会每年就每位病人而获得2000澳元津贴。另外， 如果全科医生能够让病人不用入院接受治疗，也会获得500澳元的额外津贴。



LISTEN TO 【正在行动】政府计划对Medicare进行40年来最大改革 您有哪些期望？ SBS Chinese 08/02/2023 28:40 Play

该资金激励全科医生协调医疗服务，并在需要时为患者提供护理和专职医疗服务。





当局希望此举能阻止患者经常去医院。同时，如果全科医生能够定期探访居住在老年护理机构的病人，也可以获得类似的奖励津贴。



患者会面临怎样的变化？

患者通常关注以下四个关键领域。





护理的连续性





研究显示， 能够提供长期连续性的护理服务，让病人能够与同一个全科医生或医疗团队建立关系并提供护理，可以改善病人的治疗效果，并降低卫生系统的成本开支。





使用“我的医疗服务”定期去看全科医生的人士也可能会因此受益。





不过，其实许多病人已经在固定看同一位全科医生或去同一家诊所就诊，尤其是那些患有慢性病的病人。 因此，对于这组病人来说， 注册某一家诊所可能对他们不会有太大影响。那么，注册“我的医疗服务”还有哪些其他好处呢？



减少住院人数





避免前往医院可能有一定好处——住院并没有在家的舒适感，对病患和亲属来说也不方便，几乎没有隐私，且住院费用可能相当高昂。





“我的医疗服务”计划针对那些一年内要入院十次或以上的病人，因为他们可能患有复杂的慢性疾病，并且可能是来自弱势社区。





更好地获得全科医生的服务，可以防止病人经常前往急诊室或避免要在半夜入院。 研究还显示，给予全科医生一些财务上的激励，可以更好地管理慢性病和减少病人入院的次数。





不过，若该计划发现以前有一些未能满足的需求水平很高，入院人数也可能会因此而增加。



更好地获得全科医生的服务，可以防止病人经常前往急诊室或避免要在半夜入院。 Source: AAP / Darren Pateman 减少护理障碍





“我的医疗服务”并没有直接解决获得全科医生服务的许多障碍。





如果全科医生能够获得更多拨款，但仍按照其提供的服务收费，那么参与“我的医疗服务”计划的病人是否能保证看病可以全额报销（Bulk Billing）呢？





目前公布的信息并未提及这个情况，但这可能会是该计划吸引病人参加的其中一个重要因素。





患有慢性病的患者自付费用比没有慢性病的人高出两到三倍，而且30%的慢性病患者如果病情严重，会发现很难支付医疗费用。





不过，“我的医疗服务”不会直接减少病人自付费用，这也可能是人们想要使用“免费”急诊科护理服务的真正原因。





要使参与注册计划的过程变得清晰且容易





目前还不清楚病人注册的过程如何。病人是否可以选择其他全科医生？如果选择了一位全科医生的话，该全科医生又是否有义务一定需要接受这位病人呢？





目前，没有关于不同全科医生提供的自付费用和护理质量的公开数据，因此患者无法做出明智的选择。



全科医生和病人可自愿参与“我的医疗服务”计划。 Source: Getty / Morsa Images 一个可行的举措是在网站上提供充分的信息供患者进行选择，对于专科医疗服务来说也是如此。





目前仍然不清楚注册使用计划的病人是否会更难转换全科医生，又或是在他们愿意的情况下继续看其他全科医生。





所以，政府可能需要明确列出“我的医疗服务”计划对病人的好处，以鼓励他们注册并支持他们在愿意时作出知情的选择。



这会对全科医生产生影响吗？

对于全科医生而言，病人加入计划也意味着医生的未来收入来源会更加安全和可靠，同时还意味着病人“流失”到其他全科医生会更少，同时也可以为病人提供更具连续性的医疗护理服务。





人们普遍认为，从按照服务收费转向混合支付模式可以支持一些更高值的医疗保健服务。





但全科医生对从按服务收费转向按人头收费仍持谨慎态度。





虽然按人头收费是固定的，因此如果全科医生有一些患上复杂病症的病人，要处理这些病人的治疗和管理时间及精力都较高，对全科医生而言，他们便需要面对更高的开支和更多财务风险。





总体而言，全科医生将获得更多拨款，加上原本预算案中公布的其它计划，将获得政府大量投资于初级保健的资源。





但究竟2000澳元加上500澳元的激励金再加上正常的服务收费，是否足以支付治疗情况非常复杂的病患的费用，目前尚不清楚。



蒙纳士大学此前的一项研究显示，在全科医生严重短缺的情况下，全科医生收入增加5%， 预计将使全科医生的总数减少最多1%（在2021年相当于约310名全科医生）。





如果他们获得更多的报酬，他们宁愿减少工作。 但这也可能会因为拨款增加而有望让全科医生作为一种职业更具吸引力，让更多医科学生选择成为全科医生。





“我的医疗服务”下的患者自愿登记有可能加强患者与其全科医生之间的关系，并侧重于让患者远离医院并在养老院中得到适当的护理。





但问题在于细节，我们需要进行适当的评估，以确定对健康结果、成本和获得医疗保健的影响。





本文作者斯科特（Anthony Scott）是蒙纳士大学卫生经济学教授。 他的研究获得了澳大利亚研究委员会、Medibank的“更好健康基金会”及独立医院和老年护理定价局的拨款资助。



