澳大利亚租房危机背后的真正原因是什么？

要点： 公共事务研究所（Institute of Public Affairs）将澳大利亚的租房危机归咎于移民；

经济学家表示，这是一种误导；

澳大利亚租金在一年内上涨了10%以上。

一家智库——公共事务研究所表示，“前所未有的移民潮”加剧了澳大利亚的住房和租房危机，但经济学家认为这种说法具有误导性。





澳大利亚住房和城市研究所（Australian Housing and Urban Research Institute）的迈克尔·福瑟林汉姆（Michael Fotheringham）反驳这种说法。





他告诉SBS新闻，公共事务研究所的报告没有提到导致租金长期让人难以负担的关键因素。





他说：“移民是我们营建住宅建筑劳动力的一种方式，从理论上讲，它可能有助于增加新房产的数量，稍微缓解租金压力。”





公共事务研究所的报告提到的移民人数与联邦政府的官方数据不同。





该报告提到，“到2028年，预计将有175.5万新移民留在澳大利亚”，这似乎是通过将2021-2022年一直到2027-2028年的数据相加而得。





报告称，澳大利亚人不仅感受到了国际学生涌入所带来的后果，而且学生本身也感受到了住房短缺给他们的教育经历带来的影响。





报告称：“近期国际学生们一致反映，他们抵达澳大利亚后遇到的住房危机与他们的预期完全不同。”





“许多人被中介和教育机构许下的在澳大利亚过上更好生活的承诺所吸引。如果他们知道自己一到澳大利亚就会面临无房可住的情况，他们肯定会再三考虑。”





公共事务研究所此前曾表示，这些问题很复杂，“政府内部没有协调”，“在我们扩大这些大型移民计划之前”，有必要将基础设施建设到位。



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联邦政府报告称，澳大利亚的净海外移民将在2022-23年达到40万左右。





由于新冠疫情，澳大利亚边境从2020年初至2021年11月一直关闭，在此期间，移民人数急剧下降。





当边境重新开放时，与疫情前预期相比，澳大利亚的净海外移民减少了50万人。





政府估计，2023年1月至4月间，澳大利亚学生签证持有者达到约59万（590566）人。





房地产数据公司PropTrack的经济学家安妮·弗拉赫蒂（Anne Flaherty）告诉SBS新闻：“指责国际学生和移民真的是在找替罪羊。”





她说，澳大利亚的出租房数量在国际边境重新开放之前就在减少，因此这些说法站不住脚。



澳大利亚的租房危机有多严重？

根据澳新银行和房地产数据公司CoreLogic的数据，今年5月，租房负担能力降至九年来的最低水平，这意味着租房者将近三分之一的收入用于支付租金。





与此同时，根据PropTrack的数据，截至2023年6月份季度的一年里，首府城市的租金上涨了17%，全国范围内上涨了11.8%。





公共事务研究所称住房严重供应短缺，“导致住房危机的一个主要原因是联邦政府无法控制移民涌入”。





福瑟林汉姆表示，住房供应确实紧缺，但公共事务研究所的分析“完全忽略了一个事实，那就是在疫情期间，专门为国际学生提供的住宿都是空置的”。



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为什么澳大利亚会陷入租房危机？

福瑟林汉姆表示，导致澳大利亚租房危机的因素酝酿已久。





他提到的一个问题是，每套住所的居住人数减少，这导致供应不足，反过来又推高了租金。





此外，仍背负贷款的房东可能需要支付更高的房贷利息，也可能将这些成本转嫁给租户。





弗拉赫蒂表示，数据显示，由于房地产投资者将房产出售给自住者，可供租户选择的房产数量减少，这是租户面临困境的主要原因。





她说：“因为房地产投资者不再像之前那样有动力了。”





“所以五年来我们看到的是，出售房产的房地产投资者比购买房产的房地产投资者要多。”





她说，一旦对房地产投资的积极性减弱，全国可用房产的总量就会减少。





经济学家说，近期出生率上升带来的人口增长，以及澳大利亚国内的人口流动，都会产生连锁效应，推高租金。



Source: SBS 在疫情高峰期间，“出于各种原因，有很多人从墨尔本等大城市搬迁到了偏远地区中心，现在这种趋势有所逆转，”福瑟林汉姆说。





他表示：“人们也从南方各州向北迁往昆州及其东南部。增加的州际移民也推高了当地租赁市场的供应压力。”



如何解决澳大利亚的租房危机？

增建更多房产会在一定程度上缓解压力，但福瑟林汉姆指出，建筑行业受到了一系列供应链和劳动力问题的冲击。





根据澳大利亚统计局的数据，自2017年以来，完工的住宅数量一直呈下降趋势。





福瑟林汉姆表示：“为了改善所有澳大利亚人的生活，我们能做的最重要的事情之一，就是增加社会保障住房供应，因为社会保障住房系统的短缺增加了对空间的竞争。”





政府的百亿澳元住房法案包括了在五年内计划建造三万套社会住房，但由于绿党的反对，该法案在参议院被搁置。



Source: SBS 弗拉赫蒂建议政府激励建造“为租而建”公寓项目，这些项目通常由开发商建造的公寓，只能提供给租房者。





她表示：“对于租户来说，这种类型住房通常非常适合。他们的租期更有保障，不必担心被赶出去。”





她还表示，为来到澳大利亚的移民提供足够的住房也“至关重要”。





“我们了解到，大约70%的移民在来到澳大利亚之初往往租房。”





“因此，确保我们不断增加租赁物业的供应将非常重要，因为新移民和国际学生对我们的经济有巨大的贡献。”





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