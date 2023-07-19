【观点】托儿费用补贴是一项双赢的政策

在新财年，澳大利亚政府提高了托儿费用补贴。





南澳大学商学院高级讲师邓欣分析说，该政策对于鼓励妈妈们回归职场起到很大的作用，而女性回归职场反过来会减轻政府的福利支出负担。





那么，在这次的托儿费用补贴政策实施之后，哪一类家庭是最大的受益者呢？





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