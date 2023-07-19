【观点】托儿费用补贴是一项双赢的政策

【观点】托儿费用补贴是一项双赢的政策Play08:10Children at a day care Source: SBS下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.48MB) 托儿费用补贴政策实施之后，家里有两个5岁以下宝宝的妈妈可能会更被鼓励重回职场。请听经济学者邓欣的分析。在新财年，澳大利亚政府提高了托儿费用补贴。南澳大学商学院高级讲师邓欣分析说，该政策对于鼓励妈妈们回归职场起到很大的作用，而女性回归职场反过来会减轻政府的福利支出负担。那么，在这次的托儿费用补贴政策实施之后，哪一类家庭是最大的受益者呢？点击收听完整报道欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【澳洲福利】托儿补贴7月10日起增加 具体变化如何？托儿补贴被多付或少领了该怎么办？分享Latest podcast episodes【观点】选举委员会刊发原住民之声公投官方宣传册 华人社区如何看待？【现场说法】买家请人验房避免了大额损失 验房师做哪些房产检查？SBS早新闻（7月19日）“采集了血液样本后一走了之” 新的全国性倡议呼吁填补原住民基因组学空白