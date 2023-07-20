女足世界杯开赛在即：澳洲队志在主场争冠 中日韩队冀创佳绩

四年一度的国际足联2023年女足世界杯将于周四（7月20日）揭幕，32支国家队齐聚澳大利亚和新西兰，将展开角逐，包括欧洲12队、亚洲六队、中北美洲六队、非洲四队、南美洲三队和大洋洲一队。





由于澳大利亚足协在2005年起加入亚洲足球联合会，所以国家队及职业球会均被视为亚洲代表。



和男足一样，欧美强队在女足领域也占据霸主地位，但曾经问鼎世界冠军和两夺亚军的亚洲军团，也不容小觑。





在主场作战的澳大利亚队是否有捧杯实力？亚洲球队又能否突出重围呢？



澳大利亚队“坐四望冠”

瑞典籍古斯塔夫森（Tony Gustavsson）在2020年9月接掌澳大利亚国家女子足球队 Matildas 时，曾豪言：“如果我觉得（澳大利亚队夺得世界杯冠军）不可能，我就不会来。”





现实中，过去三年，他品尝过击败强队英格兰、夺得国家杯（Cup of Nations）邀请赛冠军的喜悦，也遭遇过去年剑指亚洲杯、却在八强出局的苦涩。





在古斯塔夫森刚接手时，澳大利亚队的世界排名高居第七，目前稍微下滑到第十。但这不妨 Matildas 在上周的热身赛中，在破纪录的5万名球迷面前以1比0击败世界第五的法国队。





但他赛后却保持低调：“比赛数据显示我们面对高排名球队，特别是欧洲球队时有很多问题......世界杯没有一场比赛是容易的。”



澳洲女足队长卡尔。 Credit: Nike 不过，墨尔本的体育评论员李平康接受SBS中文采访时，则对澳大利亚队在本届世界杯的前景感到乐观。





他表示，澳大利亚是世界大赛中最“具竞争力”的亚洲球队。“球员基本上都是在欧洲豪门效力，整体实力跟欧洲不相上下......最有名的当然是队长卡尔（Sam Kerr），效力切尔西，是世界上最优秀的女足前锋。”





“还有后卫卡特莉（Steph Catley）、卡朋特（Ellie Carpenter），都是在欧洲效力多年，实力突出；中场球员歌莉（Katrina Gorry），今年状态特别好。”



澳大利亚队应该争取突破。在东京奥运会已实现（进入）四强，这次主场作战，肯定希望争夺冠军。

“这一批球员一部份人已来到职业生涯巅峰的尾声了，这次很难得比较齐脚（阵容完整、没有伤患）......澳大利亚更注重一个团队，主力和后备的差距不大。”





多年来一直关注澳大利亚足坛的中国留学生Trinity也认同，澳大利亚队在整体配合及身体质素上“非常强”、“有冲劲”，“说不定真的能杀入决赛”。





被问及看好哪些球队，他预测美国、澳大利亚、英格兰或巴西可能会笑到最后。





Matildas 将在周四晚上8点的揭幕战中迎战爱尔兰，并于7月27日和31日分别对阵尼日利亚队和加拿大队。分组赛三个对手的世界排名都在20开外。



中国队着眼出线

不过，对于华人更为熟悉的中国女足，两位受访者均持谨慎态度。





李平康坦言：“分组赛的对手太强了。英格兰队是欧洲杯冠军；丹麦队在欧洲算是二流，但也是一支劲旅；海地队可能大家比较陌生，但球员的个人能力很强。”



三个对手都不好打，只能说（中国队）有机会争一下小组出线，但要做好非常、非常困难的准备。

中国女足曾于1999年世界杯夺得亚军，打破亚洲球队的最佳战绩。虽然“铿锵玫瑰”自此被视为女子足坛劲旅，但16年来一直与冠军奖杯无缘，直至去年打破宿命。





不过，李平康强调，虽然中国队夺得2022年亚洲杯冠军，但其实对手及过程都具偶然性，“并不能说已是亚洲最强。”



阿德雷德留學生Trinity（持旗者右一）是眾多為中國隊接機的球迷之一。 Source: Supplied 忠实球迷Trinity已经买好了所有在阿德莱德举办的比赛场次门票。展望中国队的战绩，他向SBS中文道出自己的见解：“我希望能够冲出小组赛、晋级淘汰赛，最后打入决赛。我相信中国队有这个能力，希望能看到这个结果。”





但他强调，亚洲人的身体质素较为“输蚀（吃亏）”，要实现这些目标，中国队必须安排针对性的战术，甚至是“出其不意的打法”，以弥补身体缺点，同时比赛过程中也不能犯任何错误。





作为当地球会阿德莱德联（Adelaide United）的会员，他提到曾短暂加盟该队的国脚肖裕仪，以及目前在美职联效力的王霜，将是“铿锵玫瑰”的关键球员。





李平康也认同，王霜“毫无疑问是头号球星”，但由于从美国归队较晚，需要加强和队友配合；此外，他认为留洋瑞士的前锋张琳艳、经验老到的队长王珊珊，也将发挥重要作用。



中國隊的王霜被視為關鍵球員。 Source: AP / Rajanish Kakade/AP

日本队和韩国队步步为营

唯一曾经夺得过世界杯冠军的亚洲球队是日本队，队长熊谷纱希是阵中唯一曾于2011年捧起过奖杯的现役球员。





然而，日本队近年出现青黄不接的问题——在2012年伦敦奥运会夺得银牌、2015年加拿大世界杯夺得亚军之后，未能持续跻身国际足坛前列，在被寄予厚望的东京奥运也意外折戟八强赛。





李平康指出，这是因为日本队除了技术比较占优势之外，“随着欧洲（女足）的发展，日本在节奏和对抗方面落入下风。”





他认为日本队有需要进行更新换代，赶上世界潮流。而该国也正走在改善这个问题的道路上，包括于2021年正式建立了女子职业足球联赛。





日本女足主教练池田太接受SBS日语组访问时表示，业界正竭尽所能奋起追赶：“日本女子足球正在一步一个脚印发展，我很高兴（球队）能以参加世界杯作为这发展的高峰。争入决赛的信念将对日本发展女子足球有重要影响。”



至于韩国队，与男足不同的是，女足并非亚洲传统劲旅，当地仍未建立女子职业联赛，在世界杯的最佳战绩只是2015年进入十六强。





SBS韩语组制作人Justin Park表示，韩国女子足球正在快速发展，包括出现带领足球运动风气的电视节目。





李平康也认同韩国女足近年进步明显，包括在去年亚洲杯首度晋身决赛。他相信如果该国的旅欧球员能超水准发挥，那么韩国队将有机会在本届世界杯取得突破。



墨尔本华人体育评论员李平康这次也计划到现场看球。 Credit: Provided by Pingkang Li

菲律宾队和越南队

关于另外两支亚洲球队，李平康提到，菲律宾主帅是澳大利亚教头Alen Stajcic，曾在2014至2019年执教 Matildas，期间帮助澳大利亚“实现了阶梯式的飞跃，成为世界强队”，其水准可见一斑，能够率领菲律宾队首次打入世界杯并不令人意外。





此外，菲律宾有多位欧美和澳大利亚的归化球员助阵，包括曾为澳大利亚队上阵、后转投母国的澳职球队西部联足球俱乐部（Western United）球员比尔德（Angie Beard）。





在菲律宾，足球的受欢迎程度不及篮球和拳击，但菲律宾队去年首度赢得东南亚女子足球锦标赛，SBS菲律宾语组行政制作人Edinel Magtibay形容这是“激发民族自豪感”的历史里程碑。





菲律宾队球员在前往新西兰比赛前，在悉尼受到本地社区热烈欢迎。



由于女子足球发展较晚，同样首次征战世界杯的越南队于1990年才首次组队，七年后才迎来首场比赛。在这次世界杯外围赛，越南队也是最后关头才从泰国和台湾手中赢得入场券。





李平康表示，越南球员的特点是较讲究技术，而近年越南男足和女足均在亚洲范围内有越来越多的突出表现，更连续四届在东南亚运动会夺得女足金牌，堪称东南亚女足霸主。





“但是，无论越南还是菲律宾，大赛经验都非常欠缺，还有身体方面处于劣势。我觉得这次成绩很难有什么期望，比较现实的目标就是避免太大比分的失利。”





尽管如此，球迷似乎并不担忧世界杯的战绩。SBS越南语组制作人Thuy Nguyen表示，这对本地越裔社区而言是非常难得的机会，人们在派发越南国旗、T恤和贴纸，希望营造主场氛围。





“人们想方设法联络起来帮助球队，为她们提供任何所需，让她们觉得如同在家一样。”





积极支持球员的又何止他们？





身在墨尔本的李平康已计划稍后前往阿德莱德，观看中国队后两场分组赛。而Trinity更兴奋表示，这次难得现场观看中国队参加世界大赛，一定会入场把阿德莱德变成“我们自己的主场”。





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