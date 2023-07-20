【SBS新闻快报】澳大利亚6月失业率稳定在3.5% 就业人数增加逾三万

DAILY LIFE SYDNEY

澳大利亚统计局最新公布的数据显示，6月份的失业率为3.5%。 Source: AAP / JANE DEMPSTER/AAPIMAGE

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2023年7月20日：澳大利亚6月失业率稳定在3.5%（点击播客收听详情）。

澳大利亚6月失业率稳定在3.5%

澳大利亚统计局（ABS）最新公布的数据显示，6月份的失业率（经季节性调整后）仍为3.5%，与5月份保持一致。

新数据显示，上个月全澳就业人数增加约3.3万人，失业人数减少1.1万人。

此前，经济学家曾普遍预测失业率将稳定在3.6%，并创造约1.5万个新就业岗位。

统计局劳工统计主管贾维斯（Bjorn Jarvis）说：“6月份就业人数的增加使就业与人口的比率（employment-to-population ratio）保持在64.5%的历史高位，这反映出劳动力市场的紧张状况，最近就业人数的增加与人口增长保持一致。”

就业部长托尼·伯克（Tony Burke）表示，女性尤其受益于政府在育儿和薪酬平等方面的举措。
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他说：“现在我们有了13个月的数据，官方数字显示新增了498300个工作岗位。而在我们执政期间新增的近50万个工作岗位中，有85%是全职工作……除此之外，仅女性全职工作就占到了新增工作岗位总数的54%。”

但反对党国库部发言人安格斯·泰勒（Angus Taylor）表示，失业率数据看似乐观，但更深层、更黑暗的情况被掩盖了。

他指出，澳大利亚统计局的就业数据表明，澳大利亚经济“正陷入停滞”。

他说：“生产力正在急剧倒退。事实上，我们知道去年生产率下降了 4.6%。这几乎相当于上届联盟党政府所取得增长中的半数，在一年内损失殆尽。”

“这意味着澳大利亚人工作得更多，但获得的回报却更少，而这正是我们从工资数据中看到的情况，通货膨胀的速度远远超过了工资的增长速度。这意味着澳大利亚人正在走回头路。”

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