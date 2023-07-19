奥克兰CBD枪击案造成包括枪手在内的三人死亡 数人受伤

要点： 一名持枪男子在奥克兰杀害了两人；

这座新西兰城市即将举办国际足联女子世界杯的首场比赛；

新西兰总理希普金斯确认比赛将如期进行。

奥克兰中央商务区一栋大楼发生枪击事件，包括枪手在内的三人死亡、六人受伤。





周四，数十辆警车、一架直升机和数辆救护车前往Lower Queen Street的现场，目前奥克兰正为女足世界杯揭幕战做准备。





据媒体报道，枪手是一名 24 岁的男子，曾在该场地工作，持枪来到大楼。





警方称，他“穿过建筑工地并继续开枪”。





警方在声明中写道：“在到达建筑物的上层后，该男子进入电梯井并将自己困在其中。”





“随后，该男子从电梯井内再次开枪，并在不久后被发现死亡。”



在新闻发布会上，新西兰总理克里·希普金斯（Chris Hipkins）表示，事态已得到完全控制，但他将前往奥克兰。





他说：“根据我们目前收到的建议，此次枪击事件没有明确的政治或意识形态动机，因此也不存在国家安全风险。”





他补充说：“随着国际足联世界杯足球赛今晚拉开帷幕，全世界的目光都聚焦在奥克兰。政府今早已经与赛事方进行了沟通，比赛将如期举行。”





警方称枪击事件是一起孤立事件。





圣约翰救护队已确认六人受伤，其中三人伤势严重，三人中度受伤。





附近渡轮服务已取消，当地居民被要求远离现场。





事件发生在世界杯比赛的第一天，新西兰队在距离事件现场5公里的伊甸公园体育场进行揭幕战，对阵挪威。





挪威队下榻的酒店距离枪击地点很近。





新西兰体育部长格兰特·罗伯逊（Grant Robertson）说，挪威队“安全无恙”。





国际足联球迷节也在附近举行，前新西兰国脚麦娅·杰克逊（Maia Jackson）在那里度过了一个上午。





她对《新西兰先驱报》说：“实际上很吓人……安保措施很多，情况很不确定。”





杰克逊说，挪威队仍然处于全面封锁状态。





奥克兰市长韦恩·布朗（Wayne Brown）对新西兰电视台（TVNZ）表示，这次袭击“非常可怕”。





他说：“鉴于女足世界杯即将开赛，全世界都在关注我们，这次袭击来得太不是时候了。”



