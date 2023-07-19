最新民调：大部分选民认为澳大利亚移民人数“过高”

正当澳大利亚政府试图在为本地劳动力市场引入更多技术劳工，同时在应对房屋供应短缺等问题之间寻找一个平衡点，以妥善管理本地的人口增长步伐时，一项新调查却显示，本地选民认为目前收纳移民的数字过高。





这项由九号新闻集团委托研究公司Resolve Strategic进行的独家民调显示，只有3%选民认为澳大利亚的海外移民数字“过低”，相反有59%受访选民认为数字“过高”，而有25%受访者则认为移民人数“大致适中”。





此前，联邦政府预测，本地净海外移民人数将在今年达到40万人的历史新高，并在明年回落至31.5万人，且将逐年递减。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）此前表示，联邦政府针对本地移民制度所提出的改革计划，旨在令“移民减少，但吸纳正确的人”，以提高多个如今存在技能短缺行业的生产力。





政府提出，将提高临时技术劳工的最低薪酬标准、减少留学生在学期间可从事兼职的工时数、废除引进海外劳工所需的本地劳动力市场测试等。





不过，破纪录的净海外移民人数则被反对党领袖达顿（Peter Dutton）批评为“未规划的‘大澳大利亚策略’”，认为情况将令本地生活成本危机及通胀恶化。





调查结果显示，支持工党的选民中有半数（50%）认为澳洲移民数字“过高”，比率较支持两党联盟（70%）及其他党派或独立议员（62%）的选民为低。





研究报告指出：“受访者中，有部分人认为大幅增加收纳移民的人数将进一步增加房屋及基础建设的压力，但也有人认为这将对收入、企业、技能有利。”



Resolve Strategic的总监里德（Jim Reed）说：“很多人都对大幅（收纳）移民感到忧虑……尤为担忧的是对生活质量及物价的影响。”





“他们认为，当你突然在城市中增加成千上万的人，但没有增加房屋及基础设施供应，这当然会构成影响。”





受访者中，57%认为政府应优先收纳技术劳工，较2022年2月同类型调查得出的42%录得大幅上升。





相反，2022年2月时，有55%的人认为应该优先收纳现有澳大利亚居民的直系亲属，例如子女、父母或兄弟姐妹；但比率在2023年7月已下跌至41%，成为受访者认为政府应第二优先收纳的移民类别。





其次，有 39%受访者认为政府应优先收纳现有澳大利亚居民的伴侣，包括长期伴侣、未婚伴侣或配偶，同样较2022年2月的比率49%有所下跌。





20%受访者认为政府还应当优先收纳已在澳大利亚学习进修的人士，比率较2022年2月的14%有所上升。





认为政府应优先收纳非技术劳工（包括餐饮服务业及农业工作者）的比率则为18%，比率与上次同类型调查相同。





该调查在7月11日至15日进行，访问了1610名符合资格的澳大利亚选民。





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