澳中财长四年来首度会晤 澳方寻求在关税问题上取得进展

澳大利亚国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）在印度举行的二十国集团（G20）峰会期间，与中国财政部长刘昆进行了会晤，这是四年来两国财长的首次会晤。





“能够重启这种对话真的非常重要，”查默斯在《7.30》节目上说。





“通过接触和对话，我们更有可能稳定这一重要关系。这就是这次会晤的目的所在。”





澳大利亚财政部长向刘昆表明，澳方希望看到现有的贸易限制措施被取消。





“我们希望在今年晚些时候总理访华前在这方面取得进展，”他说。





查默斯形容双方的对话流畅自如：“这确实是一次友好的对话……全程交谈的基调都是友好和建设性的，毕竟我们两国对彼此都非常重要。”





两位部长通过翻译讨论了澳大利亚大麦、葡萄酒和活龙虾的贸易限制问题。





查默斯说：“解除这些限制不仅符合我们的经济利益，符合出口商、雇主、工人和农民的利益，而且我们认为这也符合中国及其经济的经济利益。”





在被问及如果北京拒绝取消关税，澳大利亚政府是否会重新启动对中国的世界贸易组织争端解决程序时，查默斯表示他不想预先做出任何进一步的行动。





“所以，让我们等待截止日期到来时会发生什么。”





查默斯部长在《7.30》节目中还表示，他对两名被拘留的澳大利亚公民（记者成蕾和学者杨恒均）的命运表示“深切关注”。



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成蕾于2020年8月首次被拘留，原因是涉嫌“非法向海外提供国家机密”。她的案件原定于7月19日宣判，但再次被推迟。





杨恒均于2019年在广州机场被捕。他于2021年因涉嫌间谍活动秘密受审，目前仍被关押。





查默斯说：“我们希望看到这些案件得到解决，这样这两名澳大利亚公民就可以再次与家人团聚。”





查默斯表示，他对这两起案件的进展速度提出了关切。





“我们非常担心这两名澳大利亚公民的安危。”





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