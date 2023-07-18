成蕾被拘近三年 不确定性令其及家人备受煎熬

要点： 澳籍记者成蕾在中国被关押将满三年；

她的伴侣尼克·科伊尔表示，这种监禁正在给她“造成伤害”；

外交部长黄英贤希望在在“被拘留的澳大利亚人”问题上取得进展。

成蕾在中国的拘押仍然存在不确定性，对此，她的伴侣尼克·科伊尔（Nick Coyle）表示，这对她造成了困扰，而她的孩子在没有母亲的情况下在澳大利亚的生活变得“极为困难”。





这位在中国出生的澳大利亚记者将于8月13日被监禁满三周年，她原定于7月19日获得判决，但很可能会再次延长。





“理论上来说，可能会有一个宣判……但坦白说，到目前为止还没有发生，所以我完全预计它会再延长三个月，”科伊尔告诉SBS新闻。





他说，他们不知道未来会发生什么。





“她可能会被判服刑，就这样，或者可能还会再拖几年，我们也不知道。”



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成蕾于2020年8月在中国被捕，当时她正在中国官方媒体的英语电视频道CGTN担任新闻主播，她被指控“非法向海外提供国家机密”。





科伊尔表示，他与成蕾有着七年的伴侣关系，她是“坚强不屈”的，但不确定性和与孩子们的分离正对她造成越来越大的困扰。





“我最近几个月注意到，这种持续的不确定性正在产生负面影响。我想，她只是想知道这一切什么时候会结束……”





“不知道这个噩梦何时会结束，显然不仅对她来说非常困难，而且我认为这是非常不可接受的。人们不应该被迫在漫长的等待中煎熬。”



China-born Australian citizen Cheng Lei has been detained in China since August 2020. Credit: Vaughn Ridley/Sportsfile for Web Summit via Ge

成蕾“专注于保持健康”

科伊尔说，他的伴侣最关心的是回家看她分别为14岁和11岁的两个孩子，他们目前在澳大利亚由祖母照顾。





“他们很好......孩子们试着继续生活。但很明显，三年没有妈妈的日子非常难熬。他们肯定理解发生的一切。”





科伊尔表示，成蕾专注于保持身心健康，甚至保持了幽默感。



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“这很困难。她曾经和我开玩笑说，我喝的星巴克咖啡可能抵得上她一周的伙食费，所以情况并不好，”他说。





“但她是一个非常坚强、有韧性的人。”





“她想要一些更高级的瑜伽书籍之类的东西，所以我给她寄了那些。她非常注重于尽可能保持健康。”



黄英贤强调“被拘澳人”问题的重要性

上周，外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）计划今年晚些时候访华的可能性取决于在“被拘澳人”问题上的进展。





“我认为中国非常清楚澳大利亚对这些案件的重视程度，这就是为什么总理和我在雅加达举行的东盟外长会议上继续就这些特定案例与中方进行交流的原因，”黄英贤在会晤中国高级外交官王毅后表示。





人权观察（Human Rights Watch）亚洲分部副主任菲尔·罗伯逊（Phil Robertson）说，阿尔巴尼斯应该在前往中国之前坚持要求释放成蕾。





“这是澳大利亚外交再次失败的一个案例。他们应该大声疾呼，应该拉拢其他盟友，真正向中国政府施压，让中国政府释放这个人，”他告诉SBS新闻。





“媒体自由是中国的核心问题，而这起重大案件再次表明，中国政府不愿尊重国际人权。”



科伊尔说，虽然他在黄英贤出访前没有与她交谈过，但他“与外长办公室保持着联系”，并表示他相信阿尔巴尼斯政府正在尽其所能。





“从她的声明来看，她非常重视成蕾的案件。我想每个人都明白，这仍然是双边关系恢复正常的严重障碍......”





“我相信中国政府也明白这一点，公正的澳大利亚人和来自世界各地了解情况的人都会看到这一点，并认为这是完全不可接受的。”





曾被伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）囚禁804天的英籍澳大利亚学者凯莉·穆尔-吉尔伯特（Kylie Moore-Gilbert）博士周日恳求阿尔巴尼斯在没有确保成蕾获得自由的情况下，不要前往北京。



虽然科伊尔已经三年没有见到成蕾的面或听到她的声音，但通过每月一次的30分钟领事探视，他与她保持联系。





“我可以写信，然后她可以发信息……大使馆会收到一封信。她通常每个月可以写一封信给直系亲属和我。所以这就是联系的范围。我们无法选择打个电话或者不打电话。这种情况已持续35个月了，而且还在继续。”



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科伊尔表示他还撑得住。





“我不是那个被关在盒子里的人。这很困难，但对父母和孩子来说比对我来说困难得多。我的工作只是尽我所能支持每个人，并确保我们尽可能频繁地向正确的人申诉这种不公正行为。”





他说，具有讽刺意味的是，成蕾是澳中双边关系的坚定支持者。





“她对双边关系的益处充满热情。因此，我相信她也希望看到事情得到改善。这一点我深信不疑。”





澳籍作家杨恒均在2019年1月从纽约飞抵广州机场后被扣留，目前仍被秘密关押在中国。中国当局于2021年指控他因加入或接受不明间谍组织的任务而危害国家安全。





他否认为澳大利亚或美国充当间谍。





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