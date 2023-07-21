午餐“变迁”：华人母亲准备中餐 孩子从感到尴尬到被同学羡慕

要点： 澳洲华人母亲Taylor每天为孩子准备热饭带去学校；

过去几周，“白人饭”一词在各大社交平台引发网友的热烈讨论；

中国一些上班族和健身爱好者认为这是一种“更健康、更方便”的饮食方式。

在澳洲，学生们来自不同族裔和文化背景，他们所带午餐盒里的食物也在一定程度上体现这种多元文化。





有的孩子的午餐盒里是寿司、果酱三明治，有的则是炒菜、米饭，或饺子等等。





对于两个孩子的华人母亲Taylor Bi来说，中式饭菜是她每天为孩子准备午餐盒的日常。





她告诉SBS中文，自己11岁的女儿（Nuo Qi）和九岁的儿子（Nuo Lin）曾一度拒绝带中餐上学，因为和别的小朋友吃的不一样，他们会觉得尴尬。





但慢慢长大后，他们的想法发生了改变。Taylor Bi说，如今，两人只愿意带中餐。





和西式简单快手的奶酪火腿三明治相比，Taylor Bi准备的中式午餐盒看起来颇为丰盛，一些同学开玩笑地称其为 “三道菜套餐（three-course meal）”。





“用所有零食来换一颗饺子的事是真实发生过的，”Taylor Bi说。但由于学校里明令禁止学生分享或者交换食物，其他同学只能投来羡慕的目光。



Taylor Bi是两个孩子的母亲，她每天为孩子们准备中式午餐。 Credit: Taylor Bi

“白人饭”在中国社交平台引发热议

Taylor Bi说，当孩子最初拒绝带中餐上学时，她也曾准备过较为西式的午餐盒，比如芝士三明治和奶酪饼干（cheese cracker）。





在过去几周内，这一被称为极简主义的饮食方式在多个中英文平台上成为热门话题。一些网友称其为“白人饭”，认为准备这些食物无需太多的烹饪技巧和精力。





据描述，这些食物以冷食、清淡为特点，具体例子包括火腿奶酪三明治、饼干配奶酪、沙拉以及带蘸酱的生胡萝卜或芹菜等。





有的中国网民留言表示，“白人饭”看起来“没有食欲”。也有人抱怨吃了这样的饭后，他们感到空虚和没有灵魂。





“它（白人饭） 剥夺了我吃饭的乐趣，”一位中国网友写道。





另一位中国用户分享了一张装有生胡萝卜和煮鸡蛋的午餐盒的照片，他对午餐盒主人吃这么少的食物能否够“产生足够的能量”表示担忧。





这种饮食方式引起热议也是源于饮食文化的差异。一些中国网友表示，这与多喜温热饮食的传统饮食习惯和观念不一样。



“白人饭也是饭”

但是，同样有许多中国网友喜欢或者推崇这类极简风格的西式午餐。





为了表达自己的欣赏和支持立场，另一个主题标签#白人饭也是饭在中国多个社交媒体平台上出现。





一些没有时间做饭的中国上班族表示，这类“简单、快手”的“打工人午餐”完全符合他们的快节奏生活。





“作为一名996打工人，‘白人饭’是我的救星，”一位网友写道。





此外，一些健身爱好者也表示，和一些“重油重盐”中餐相比，”少油少盐”的“白人饭”更有利于达到减脂效果。





“中餐的味道好坏通常与油的用量有关。做一道宫保鸡丁的油足以做很多顿‘白人饭’，” 另一位网友写道。



营养师怎么看？

那么，营养师如何看待这类简单又快捷的食物呢？





布里斯班注册营养师Venus Zhang说，她第一次看到有关“白人饭”的帖子时，配图是数根胡萝卜和黄瓜，还有饼干配奶酪。





她称，这类饮食看起来“简单、方便、便宜”，但作为一顿饭来说，其营养价值“远远不够”。





“比如说饼干配奶酪，它里面只有四五片饼干加一些奶酪，再加一些火腿肉，他们把这个当做中饭。但是我们人体所需一日三餐，这些热量是远远不够的，”她说。



布里斯班注册营养师Venus Zhang表示，极简主义的饮食可能会有营养不足的风险。 Credit: Venus Zhang 除此之外，她还指出，火腿等腌制加工肉类由于含有亚硝酸盐，可能会在人体内产生炎症。



在严重的情况下，（过多食用）可能会导致大肠癌。 Vensus Zhang

但她也承认，西式饮食中大多使用橄榄油，和中餐中经常使用的葵花籽油和花生油相比，橄榄油更健康。





她补充说，有的人做中餐往往使用增味剂味精，而许多人认为味精会引起头痛和其他不适。





对于“白人饭”比中餐“更健康”的说法，Venus Zhang认为并不准确。





她说，中餐包括不同的菜系，各有特色，那么是要和哪个菜系比呢？





Taylor Bi告诉 SBS中文，作为华人，自己一直希望孩子带中餐上学。现在看到孩子们喜欢带中餐，她非常高兴。





“我就想说，现在你（孩子们）终于知道妈妈以前说的是对的了吧。”





本文的观点和信息仅为提供普通资讯，不应被视为建议。任何有关医疗、健康或者饮食的问题，您应始终咨询专业人士。





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