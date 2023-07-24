【网络安全】单一邮箱或网络账号或可呈现你不少个人隐私及人际关系

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网络数据泄露事件越来越多，个人用户的信息多多少少都会受到影响，一次泄露的信息可能有限，但多次泄露后可能会让用户的个人隐私甚至人际关系“曝光”。

签到打卡领积分、晒照片、更新动态，单个邮箱、用户名或手机号注册多个社交媒体等网络账号，觉得个人信息只展示了一点点没关系？不过，尽管一次只透露了一点点，但多次这么做后，你的个人隐私、人际关系信息很可能就已经展现在他人面前。

澳大利亚信息专员办公室（Australian Information Commissioner ，OAIC）报告的数据泄露统计信息显示，自2020年初以来，全国共计有2784个有记录的数据泄漏事件，包括Optus电讯公司泄露数百万人个人信息、Medicare私人医保公司数据泄露等大型时间，以及只影响单个个体的电子邮件错误发送事件等。

对个体来说，泄露一点点信息可能不会有大的风险，但当个人信息多次遭泄露后，因马赛克效应，个人隐私会面临严重的网络安全风险。

如何打破马赛克效应中的关键“链接”？如何使用电子邮箱掩码服务更好地保护个人信息？迪肯大学信息技术学院教授李罡博士在本期播客中进行了分享。请点击收听详细内容。
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Cyber Security: One account can reveal your privace image

【网络安全】单一邮箱或网络账号或可呈现你不少个人隐私及人际关系

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24/07/202314:04
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