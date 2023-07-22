“护身军刀”军演：美国称军演向中国发出信号 日本推迟发射导弹计划

美国海军部长托罗（Carlos Del Toro）表示，周五在澳大利亚启动的 “护身军刀”（Talisman Sabre ）演习向中国发出了一个信息，即美国的盟国将联合起来捍卫其安全和民主价值观。







托罗和澳大利亚国防部长马勒斯（Richard Marles）周五在悉尼海军基地启动演习时，对日益密切的双边军事关系表示欢迎。









据美国海军部长称，“护身军刀”演习展示了澳大利亚和美国之间牢固的合作伙伴关系。









"我认为，中国可以从这次演习以及我们的盟友和合作伙伴共同开展的任何活动中获得的最重要信息是，我们这些国家之间存在的核心价值观将我们紧密联系在一起。我们已经准备好共同行动，捍卫我们的国家安全利益，捍卫我们作为西方国家和非西方国家共同拥有的核心价值观。”





受恶劣天气影响，日本自卫队推迟了在澳大利亚水域发射反舰导弹的计划。









日本自卫队原计划在悉尼南部的杰维斯湾发射12型地对舰导弹。









实弹射击是 “护身军刀”（Talisman Sabre ）军事演习的一部分。









“护身军刀”军演总监希尔（Brigadier Damien Hill）准将表示，这次行动对澳大利亚和日本来说是一次互惠互利的演习。









“我认为这对他们来说是一个很好的机会，可以在他们所处的相当复杂的地区之外操作导弹，减少了在他们所在地区操作不同导弹系统的不确定性。我们很高兴能参与日本和澳大利亚之间互互通的军事演习。”









来自13个国家的3万多名国防人员正在参加每两年举行一次的护身军刀演习。







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