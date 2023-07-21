在澳大利亚近1100万套住房中，29%是公寓或联排别墅（townhouse）。全国有近300万套房产被分契式物业计划（Strata Schemes）覆盖。





公寓和联排别墅业主报告称，过去一年的物业管理费上涨了45%。物业管理人士表示，电费、水费、维修费和保险费的上涨等因素导致了物业管理费用的增加。





有报道称，一些分契式物业的业主委员会或业主法团（Owner corporation）选择自己管理物业而不是请物业管理公司，这么做甚至可以节省50%的物业管理费用。





如何判断物业管理费上涨是否合理？什么样的分契式物业的业主们可以自我管理物业而不需要请专业的物业管理公司呢？维州消费者事务署（Consumer Affairs Victoria）的Suzie以维州的物业管理为例进行了介绍。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 物业管理费用大涨 业主自己管理物业或可省一半物业费 SBS Chinese 21/07/2023 09:52 Play

维州的业主们可拨打1300 558 181向维州消费者事务署咨询物业管理方面的问题。





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