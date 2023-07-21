香港男子因播放《愿荣光归香港》被判入狱

抗议歌曲《光荣属于香港》于2019年首次出现，当时香港正在进行大规模民主示威活动。它的持续走红成为中国当局的一个敏感问题。

Protesters chant anti-government slogans and sing songs, holding their phones in the air.

In 2019, large numbers of people started gathering in shopping malls to take part in mass singings of protest anthem "Glory to Hong Kong". Source: AAP / Jerome Favre

要点：
  • 一名香港男子因侮辱中国国歌被判入狱三个月；
  • 这名男子用《愿荣光归香港》替换了中国国歌，而该歌曲是2019年香港民主抗议活动中的一首歌曲；
  • 根据2020年的一项法律，侮辱国歌在香港已被定为刑事犯罪。
7月20日星期四，一名香港男子因在网络体育视频中用《愿荣光归香港》这首来自香港2019年民主示威运动的歌曲替换了中国国歌，被判入狱三个月。

27岁的程永春（音译，Cheng Wing-chun）被判刑的前一天，中国政府正准备向另一个法庭请求对抗议歌曲《愿荣光归香港》实施前所未有的全面禁令。

根据 2020 年的一项法律，侮辱国歌在香港已被定为刑事犯罪，最高可判处三年监禁。

周四，法官Minnie Wat判处程某三个月监禁，称该视频累积了超过9万次观看，法庭必须震慑模仿者。

法官表示，程某“在评论区煽动人们侮辱国歌的尊严”，而且毫无悔意。

本月早些时候，法庭裁定程某在2021年在YouTube上发布的一个视频中故意更换了音频。

该视频显示香港击剑选手张家朗在2020年东京奥运会上领取金牌的场景，原本的背景音乐是《义勇军进行曲》——中国和香港的官方国歌。
Protesters wave their smartphones in a street while singing
Protesters sing "Glory to Hong Kong" during a 2019 rally for secondary school students in Hong Kong, 13, 2019. Source: AP / Mark Schiefelbein/AP

《愿荣光归香港》为何如此具有争议？

这首匿名创作的抗议歌曲于2019年8月首次出现，当时香港正经历大规模、有时甚至是暴力的民主示威。

在北京镇压抗议活动并在2020年实施《国家安全法》以平息异议之后，现在在香港表演或播放该歌曲的录音几乎都是非法的。

但在国际体育赛事中，这首歌曾多次被错误地作为香港代表歌曲播放，引起了香港官员的愤怒。
今年6月，香港政府向高等法院申请禁令，如果获得批准，将阻止人们以犯罪意图广播、表演、分享或复制该歌曲。

政府还要求禁止对这首歌或其旋律进行“任何改编”。

科技局局长孙东本月早些时候表示，由于科技巨头谷歌拒绝将《愿荣光归香港》从在线搜索结果中删除，除非政府有证据证明这首歌的非法性，否则就需要发布禁令。

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Published 21 July 2023 4:29pm
Source: AFP
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