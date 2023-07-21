香港男子因播放《愿荣光归香港》被判入狱

要点： 一名香港男子因侮辱中国国歌被判入狱三个月；

这名男子用《愿荣光归香港》替换了中国国歌，而该歌曲是2019年香港民主抗议活动中的一首歌曲；

根据2020年的一项法律，侮辱国歌在香港已被定为刑事犯罪。

7月20日星期四，一名香港男子因在网络体育视频中用《愿荣光归香港》这首来自香港2019年民主示威运动的歌曲替换了中国国歌，被判入狱三个月。





27岁的程永春（音译，Cheng Wing-chun）被判刑的前一天，中国政府正准备向另一个法庭请求对抗议歌曲《愿荣光归香港》实施前所未有的全面禁令。





根据 2020 年的一项法律，侮辱国歌在香港已被定为刑事犯罪，最高可判处三年监禁。





周四，法官Minnie Wat判处程某三个月监禁，称该视频累积了超过9万次观看，法庭必须震慑模仿者。





法官表示，程某“在评论区煽动人们侮辱国歌的尊严”，而且毫无悔意。





本月早些时候，法庭裁定程某在2021年在YouTube上发布的一个视频中故意更换了音频。





该视频显示香港击剑选手张家朗在2020年东京奥运会上领取金牌的场景，原本的背景音乐是《义勇军进行曲》——中国和香港的官方国歌。



Protesters sing "Glory to Hong Kong" during a 2019 rally for secondary school students in Hong Kong, 13, 2019. Source: AP / Mark Schiefelbein/AP

《愿荣光归香港》为何如此具有争议？

这首匿名创作的抗议歌曲于2019年8月首次出现，当时香港正经历大规模、有时甚至是暴力的民主示威。





在北京镇压抗议活动并在2020年实施《国家安全法》以平息异议之后，现在在香港表演或播放该歌曲的录音几乎都是非法的。





但在国际体育赛事中，这首歌曾多次被错误地作为香港代表歌曲播放，引起了香港官员的愤怒。



今年6月，香港政府向高等法院申请禁令，如果获得批准，将阻止人们以犯罪意图广播、表演、分享或复制该歌曲。





政府还要求禁止对这首歌或其旋律进行“任何改编”。





科技局局长孙东本月早些时候表示，由于科技巨头谷歌拒绝将《愿荣光归香港》从在线搜索结果中删除，除非政府有证据证明这首歌的非法性，否则就需要发布禁令。





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