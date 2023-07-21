【SBS新闻快报】杀害墨尔本华裔女性张菊的男子被判28年

杀害华裔女友并抛尸垃圾箱的男子被判28年

陈俊成（音译自Joon Seong Tan）因谋杀女友张菊（音译自Ju Kelly Zhang）并将其尸体丢弃在垃圾箱中而被判处 28 年监禁。





他将在监狱至少服刑 23 年，随后很可能被驱逐出境。





2021 年 2 月，时年33 岁的张女士在墨尔本Epping的家中被陈某杀害，当时她告诉陈某她想结束他们为期一个月的关系，并与其他男人约会。





最高法院获悉，陈某在妒火中烧的情况下，对着张女士的胸部连刺六刀，清理了犯罪现场，然后将尸体扔进了一个家用垃圾桶。





他把垃圾桶带到另一个郊区，那里的垃圾被一辆市政垃圾车收集起来，运往墨尔本北郊的沃勒特（Wollert）垃圾场。





经过警方漫长的调查和垃圾填埋场工作人员不懈的努力，他们在成堆的垃圾和齐膝深的淤泥中搜寻，最终找到了严重腐烂的遗骸。





陈某试图掩盖杀害张菊的罪行，告诉别人她穿着粉色睡衣走出家门，再也没有回来。





最高法院获悉，警方在陈某手机上发现了罪证确凿的互联网搜索，包括“在澳大利亚杀人要判多少年”、“澳大利亚如何处理发臭的垃圾”等。





法官曼迪·福克斯（Mandy Fox）说，陈某在案发当晚试图找朋友帮忙处理尸体，然后带领张女士八岁的儿子在附近进行“虚假搜索”，寻找失踪的母亲。





福克斯法官形容陈某对张女士的行为“冷酷无情、令人不齿”。





她说：“你简直把她当成了垃圾。”





“你有计划地、冷静地清理现场，处理张女士的尸体，确保她的手机永远不会被找到，对张女士的朋友撒谎......然后躲避警方，然后试图离开司法管辖区。”



首个福利框架报告被批使用过时数据

反对党批评工党政府最新发布的福利框架报告（wellbeing framework report）所使用的数据存在漏洞，并称其结论具有误导性。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）发布了期待已久的首个福利框架以及《衡量重要事项》（Measuring What Matters）报告。





反对党代理领袖苏珊·莱伊（Sussan Ley）表示，国库部长不应该需要一份报告来告诉他澳大利亚人正在为生活成本而挣扎。





莱伊女士还表示，该报告使用了利率上调前的旧数据，声称澳大利亚人并没有发现偿还抵押贷款更加困难。





她说：“雪上加霜的是，这份福利预算使用的数据已经过时，因此根本不具相关性。它甚至没有考虑到房贷利率的上调正在侵蚀每个家庭的收入。”



“护身军刀”联合军演开启

中国间谍船将密切关注澳大利亚沿海的军事演习，数万名士兵正在为军演做准备。





预计中国人民解放军海军的舰艇将在军事演习期间驶来澳大利亚。





来自 13 个国家的 3万多名国防人员将参加今天在悉尼正式开始的 “护身军刀”（Talisman Sabre）军事演习。





军演的负责人达米安·希尔准将（Brigadier Damien Hill）说，中国军舰可以自由进入澳大利亚专属经济区。



