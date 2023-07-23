最近，生活在悉尼Lidcombe的不少居民正在为一件事情抗争——他们发起请愿，反对Lidcombe垃圾转运站的建设。





该项目的文件号为“DA2023/0130”，选址为“109A Church Street Lidcombe”，项目内容包括“拆除现有建筑，建设并运营有机垃圾转运站”。





根据网络上流传的一份抵制请愿书显示，该垃圾转运站“非常靠近居民区”。





另外，它增加了道路网络的压力，并降低了当地公共交通和活跃交通连接的可用性。





从开发提案中包含的少量信息来看，每天有 118 辆卡车（每辆长度 20 米）穿过Lidcombe中心和住宅区，将造成严重的交通拥堵，特别是因为“有机垃圾转运站”将成为悉尼各地议会的服务中心。





带有气味的大量卡车行驶也会使行人和骑自行车者的安全面临风险，因为穿过Lidcombe镇中心的街道并不是为如此重型车辆行驶而设计的。





这就让垃圾这件事再次成为华人群体讨论的中心之一。



澳大利亚的垃圾处理系统

在1901年联邦成立以来，澳大利亚没有正式的垃圾分类系统，大都数垃圾被直接送往垃圾填埋场或留在街道上。





在19世纪，墨尔本被认为是世界上最肮脏的城市之一。它的水和垃圾管理系统无法跟上淘金热后人口的激增，所以也有“Smellbourne”之称。





与伦敦等世界其他城市相比，墨尔本的疾病发生率很高。伤寒、白喉等疾病并不罕见。





Victorian councils facing a recycling crisis after the shut down of a major processor (AAP) Source: AAP 19世纪70年代，墨尔本还出现了严重的公共卫生问题，婴儿死亡率激增。





联邦成立后，垃圾填埋和焚化成为澳大利亚主要的废物管理方式。二战之后，随着科技进步和环保理念的发展，焚化的方式被逐渐放弃，也逐步开始了纸张回收。





60年来以来，随着联邦影响力增强和规范化，垃圾的化学和危险特性被纳入处理标准。标准垃圾填埋场将不再接受某些类型的垃圾，但随之而来的秘密倾倒等非法行为有所升级。





20世纪90年代，城市人口迅速增长，另一方面，各州无法有效管理各种不规范的垃圾填埋场，这凸显了垃圾管理战略的不适宜性。





这时，填埋仍然是垃圾的首选处理方式。但焚化、回收等替代方案开始被越来越多人提上日程。





废物税的征收、可回收物的销售、以及行业协定的签订，也使得新的垃圾处理方式成为可能。





目前，各州被赋予充分的自主权，这也导致各州法律法规、独立项目和管理目标各不相同，杂乱无章。





数据表明，澳大利亚人的人均垃圾生产量排名世界第三，这些垃圾大部分都被填埋。





废物管理行业目前价值约126亿澳元，每年为国民经济贡献69亿澳元。





在本期《生活相对论》节目当中，听众朋友们还分享了废物处理从业的经验和体会、园艺垃圾处理小窍门、大件垃圾预约等方面的问题。请点击收听详细内容。



LISTEN TO 【生活相对论】从Lidcombe拟建大型垃圾站说起：和“垃圾”有关的学问，您知道多少？ SBS Chinese 23/07/2023 29:18 Play





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