【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：品种选择和栽种准备

番茄色彩鲜艳、品种繁多、形状各异、味道鲜美，深受华人喜爱。





本期园艺热线，张厥樑老师要和您谈谈，怎样精心选择品种，经过科学合理的催芽育苗、施肥浇水、整枝打叶疏果，在自己的后院种出既好吃，又好看的有机番茄。





张厥樑老师（Julian Zhang）毕业于上海交通大学材料科学学院，在交大学习和任教工作10年后，于1988年来到澳洲，先后在墨尔本的Swinburne大学和La Trobe大学学习和任教工作26年。退休后热衷于在后院种菜，学习专研在澳洲气候条件下种植有机蔬菜的实践和技术。





首先，我们来了解一下番茄的基本知识。



番茄的基本知识

番茄（tomato），“番茄”（没有草字头的“番”）为中国标准名称，“西红柿”是俗称。

番茄原产于中美洲和南美洲，现作为食用蔬果已被全球广泛种植。

番茄是茄科开花植物的典型植物之一。

番茄营养成分番茄热量低，能提供维生素C和钾等重要营养素，富一种叫做番茄红素的含抗氧化剂。

那么对园艺新手来说，为什么说种番茄是最好的入门选项呢？下面我们来介绍一下为什么种番茄。



为什么选择种番茄

首先是番茄非常容易种

番茄环境适应性强。 番茄生长有规律，种番茄能够很快见效，收获好，看到成果，提高我们种植的信心。 番茄病虫害相对较少，维护打理比较简单。

番茄色彩艳丽好看

番茄色彩鲜艳美丽，赏心悦目，能装扮后院。 品种繁多，适应各种不同的需求。 大小形状各异，非常可爱。

番茄味美，营养好

番茄是厨师的最爱。 在家里现摘现炒现吃。 番茄生吃可以代替水果。 营养丰富。



既然种番茄有这么多好处，大家都跃跃欲试，想在今年春天尝试种上几棵番茄。可能大家想知道，番茄有这么多品种，我们选择什么品种种植好呢？



选择什么番茄品种

首先我们从三个方面（或角度）来了解番茄品种（种子）的类型：





原种和杂交两大类品种



原种 （常规品种，传家宝品种）英文 Heirloom 开放式授粉培育品种（Open pollination）是人类种植最久的一类番茄，在现代育种技术之前就有种植的一些品种。我们经常说吃到老味道的番茄，应该就是这种传家宝番茄。不能是杂交品种。是开放授粉的植物，就是那些需要由风，昆虫或园丁进行 同品种授粉 后长成的果实并产生种子的植物。

杂交品种 （ Hybrid）

是目前全世界商业性种植得最多的一类番茄。因为是经过研究所和科学家精心培育出来的优良品种， 用不同品种的番茄花粉相互杂交授粉而成的品种 ，杂交番茄的特点是产量高，品相好，抗病虫。但是种植户需要每年向种子公司购买新的杂交种子或秧苗，以保证优良品种的延续。 不管是国内或者澳洲购买蔬菜种子，我们一定要要看看包装说明，如果有“一代杂交种子”或英文“F1”字样，就不能直接留种再播种，否则种出来的番茄将会产生变异，良莠不齐，形状各异，甚至出现歪瓜裂枣的果子。 如果想要收集自己喜欢的品种种子的话，注意一定要是传家宝种子(heirloom)、或开放授粉（open pollination）的植物种子，而不是杂交品种(hybrid)，“一代杂交种子”或“F1”种子。



按主茎生长方式的特性可分为两大类品种

无限生长型(攀援、蔓生型) Indeterminate, Climbing

无限生长类型长势旺盛，植株高大，相对晚熟，每个主茎可生6～8个或更多的花序，结6～8穗果实甚至更多。无限生长类型需要打顶。



有限生长型（丛生型、自封顶）Determinate

有限生长类型植株矮小，通常在1.2米以下，在短时间内开花结果，开花结果早而集中，一般结4～5穗果实。



按番茄果子大小形状分类品种

小型番茄

典型品种Tommy Toe（汤米的脚趾） 它是无限生长类型的传家宝番茄品种。 果子直径最大可达4厘米的大樱桃番茄。味美超甜。抗病性好。 Tommy Toe是传统品种和澳洲人最受欢迎的番茄品种之一。 这个品种非常适合生鲜食用，当水果吃，孩子们更是喜欢。



中型番茄

典型品种Grosse Lisse 它是无限生长类型攀援植株的传家宝番茄品种。 Grosse Lisse 是老澳大利亚人的传统最爱。 中等到大型、地球形红色果子。是澳洲最好的和最受欢迎的家庭花园品种之一，排在Tommy Toe之后，名列第二。 快速生长和高产，味道非常好。



大型番茄

典型品种Beefsteak牛排番茄 无限生长类型攀援植株的传家宝番茄品种。 果子非常大，有肋，略平，红色果子可重达500g以上。 美味的粉红/红色果肉，通常被认为是经典的切片番茄品种。



对初种朋友选择番茄品种的建议

首先一定要选择无限生长型的传家宝番茄品种Indeterminate heirloom 先选一种小型番茄和一种中型番茄试种 小型番茄可选择Tommy Toe

中型番茄可选择Grosse Lisse

这两种番茄的遗传性能稳定，植株匀称，果子形状色彩漂亮、产量高、味道好、容易学习整枝打叶，培育成像花一样的观赏植物。 两种都是传家宝番茄品种，可以自留种子，来年继续栽种，不会变异。 这两个品种的种子和秧苗都可以在Bunnings和其它苗圃或种子网站购买到。



现在我们对番茄品种有了一定的了解，已经选择好了品种，怎样才能实践种出理想的番茄来呢？



栽种准备

首先要了解澳大利亚的气候

在澳大利亚种植蔬菜并不是一件容易的任务，尤其是考虑到本地区的气候。想要开始在澳大利亚种植蔬菜，我们必须认真了解自己所在澳大利亚地区的当地气候。 以墨尔本为例，墨尔本的春天还是比较冷，春季的第一个月9月份，月平均气温才12-13度，而大多数蔬菜秧苗的适合生长温度是15度，也就是说蔬菜苗番茄苗要到10月份室外温度超过15度才能够移栽到室外地里。这就需要一定的技术和合理的季节安排才能够做到 不误农时 地移栽秧苗。最好是注意观察本地四季的温度变化，以便知道什么时候应该开始育苗，什么时候让植株进入开花结果。大家可以用自己的方式来认识了解自己地区的温度变化规律，这样才能真正种好蔬菜。



番茄的温度要求

番茄喜温（生长适温15-28℃） 种子发芽（最适宜25-30℃） 幼苗生长（最低温度15℃）

土地准备

向阳：选择园艺地点时，要确保全天都有充足的阳光。这意味着要寻找相对开放且没有树木或建筑物遮挡的朝北、朝东或朝西的区域，朝南不行。

用土（无杂砂土25厘米厚）肥沃 阳台花盆种植：在容器和花盆中种植蔬菜是一种艺术形式，只要仔细规划一定能够获得预期的结果。在容器和花盆中种植蔬菜可以带来丰收，高效利用肥料，同时保持花园整洁。一般可以选择高度和直径都在25厘米以上的泡沫盆或花盆。我本人就是用大花盆种植番茄和其它蔬菜的，甚至可以种出十几公斤的大冬瓜来。





下期园艺热线中，张厥樑老师要继续和大家分享如何经过科学合理的催芽育苗、施肥浇水、整枝打叶疏果，在自己的后院种出既好吃，又好看的有机番茄。





（本文系SBS中文普通话节目嘉宾原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系：chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au)



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