【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：品种选择和栽种准备

番茄色彩鲜艳、品种繁多、形状各异、味道鲜美，深受华人喜爱。
本期园艺热线，张厥樑老师要和您谈谈，怎样精心选择品种，经过科学合理的催芽育苗、施肥浇水、整枝打叶疏果，在自己的后院种出既好吃，又好看的有机番茄。
张厥樑老师（Julian Zhang）毕业于上海交通大学材料科学学院，在交大学习和任教工作10年后，于1988年来到澳洲，先后在墨尔本的Swinburne大学和La Trobe大学学习和任教工作26年。退休后热衷于在后院种菜，学习专研在澳洲气候条件下种植有机蔬菜的实践和技术。
首先，我们来了解一下番茄的基本知识。
番茄的基本知识
- 番茄（tomato），“番茄”（没有草字头的“番”）为中国标准名称，“西红柿”是俗称。
- 番茄原产于中美洲和南美洲，现作为食用蔬果已被全球广泛种植。
- 番茄是茄科开花植物的典型植物之一。
- 番茄营养成分番茄热量低，能提供维生素C和钾等重要营养素，富一种叫做番茄红素的含抗氧化剂。
那么对园艺新手来说，为什么说种番茄是最好的入门选项呢？下面我们来介绍一下为什么种番茄。
为什么选择种番茄
- 首先是番茄非常容易种
- 番茄环境适应性强。
- 番茄生长有规律，种番茄能够很快见效，收获好，看到成果，提高我们种植的信心。
- 番茄病虫害相对较少，维护打理比较简单。
- 番茄色彩艳丽好看
- 番茄色彩鲜艳美丽，赏心悦目，能装扮后院。
- 品种繁多，适应各种不同的需求。
- 大小形状各异，非常可爱。
- 番茄味美，营养好
- 番茄是厨师的最爱。
- 在家里现摘现炒现吃。
- 番茄生吃可以代替水果。
- 营养丰富。
既然种番茄有这么多好处，大家都跃跃欲试，想在今年春天尝试种上几棵番茄。可能大家想知道，番茄有这么多品种，我们选择什么品种种植好呢？
选择什么番茄品种
首先我们从三个方面（或角度）来了解番茄品种（种子）的类型：
原种和杂交两大类品种
- 原种（常规品种，传家宝品种）英文Heirloom开放式授粉培育品种（Open pollination）是人类种植最久的一类番茄，在现代育种技术之前就有种植的一些品种。我们经常说吃到老味道的番茄，应该就是这种传家宝番茄。不能是杂交品种。是开放授粉的植物，就是那些需要由风，昆虫或园丁进行同品种授粉后长成的果实并产生种子的植物。
- 杂交品种（Hybrid）
- 是目前全世界商业性种植得最多的一类番茄。因为是经过研究所和科学家精心培育出来的优良品种，用不同品种的番茄花粉相互杂交授粉而成的品种，杂交番茄的特点是产量高，品相好，抗病虫。但是种植户需要每年向种子公司购买新的杂交种子或秧苗，以保证优良品种的延续。
- 不管是国内或者澳洲购买蔬菜种子，我们一定要要看看包装说明，如果有“一代杂交种子”或英文“F1”字样，就不能直接留种再播种，否则种出来的番茄将会产生变异，良莠不齐，形状各异，甚至出现歪瓜裂枣的果子。
- 如果想要收集自己喜欢的品种种子的话，注意一定要是传家宝种子(heirloom)、或开放授粉（open pollination）的植物种子，而不是杂交品种(hybrid)，“一代杂交种子”或“F1”种子。
按主茎生长方式的特性可分为两大类品种
- 无限生长型(攀援、蔓生型) Indeterminate, Climbing
- 无限生长类型长势旺盛，植株高大，相对晚熟，每个主茎可生6～8个或更多的花序，结6～8穗果实甚至更多。无限生长类型需要打顶。
- 有限生长型（丛生型、自封顶）Determinate
- 有限生长类型植株矮小，通常在1.2米以下，在短时间内开花结果，开花结果早而集中，一般结4～5穗果实。
按番茄果子大小形状分类品种
- 小型番茄
- 典型品种Tommy Toe（汤米的脚趾）
- 它是无限生长类型的传家宝番茄品种。
- 果子直径最大可达4厘米的大樱桃番茄。味美超甜。抗病性好。
- Tommy Toe是传统品种和澳洲人最受欢迎的番茄品种之一。
- 这个品种非常适合生鲜食用，当水果吃，孩子们更是喜欢。
- 中型番茄
- 典型品种Grosse Lisse
- 它是无限生长类型攀援植株的传家宝番茄品种。
- Grosse Lisse 是老澳大利亚人的传统最爱。
- 中等到大型、地球形红色果子。是澳洲最好的和最受欢迎的家庭花园品种之一，排在Tommy Toe之后，名列第二。
- 快速生长和高产，味道非常好。
- 大型番茄
- 典型品种Beefsteak牛排番茄
- 无限生长类型攀援植株的传家宝番茄品种。
- 果子非常大，有肋，略平，红色果子可重达500g以上。
- 美味的粉红/红色果肉，通常被认为是经典的切片番茄品种。
- 对初种朋友选择番茄品种的建议
- 首先一定要选择无限生长型的传家宝番茄品种Indeterminate heirloom
- 先选一种小型番茄和一种中型番茄试种
- 小型番茄可选择Tommy Toe
- 中型番茄可选择Grosse Lisse
- 这两种番茄的遗传性能稳定，植株匀称，果子形状色彩漂亮、产量高、味道好、容易学习整枝打叶，培育成像花一样的观赏植物。
- 两种都是传家宝番茄品种，可以自留种子，来年继续栽种，不会变异。
- 这两个品种的种子和秧苗都可以在Bunnings和其它苗圃或种子网站购买到。
现在我们对番茄品种有了一定的了解，已经选择好了品种，怎样才能实践种出理想的番茄来呢？
栽种准备
- 首先要了解澳大利亚的气候
- 在澳大利亚种植蔬菜并不是一件容易的任务，尤其是考虑到本地区的气候。想要开始在澳大利亚种植蔬菜，我们必须认真了解自己所在澳大利亚地区的当地气候。
- 以墨尔本为例，墨尔本的春天还是比较冷，春季的第一个月9月份，月平均气温才12-13度，而大多数蔬菜秧苗的适合生长温度是15度，也就是说蔬菜苗番茄苗要到10月份室外温度超过15度才能够移栽到室外地里。这就需要一定的技术和合理的季节安排才能够做到不误农时地移栽秧苗。最好是注意观察本地四季的温度变化，以便知道什么时候应该开始育苗，什么时候让植株进入开花结果。大家可以用自己的方式来认识了解自己地区的温度变化规律，这样才能真正种好蔬菜。
- 番茄的温度要求
- 番茄喜温（生长适温15-28℃）
- 种子发芽（最适宜25-30℃）
- 幼苗生长（最低温度15℃）
- 土地准备
- 向阳：选择园艺地点时，要确保全天都有充足的阳光。这意味着要寻找相对开放且没有树木或建筑物遮挡的朝北、朝东或朝西的区域，朝南不行。
- 用土（无杂砂土25厘米厚）肥沃
- 阳台花盆种植：在容器和花盆中种植蔬菜是一种艺术形式，只要仔细规划一定能够获得预期的结果。在容器和花盆中种植蔬菜可以带来丰收，高效利用肥料，同时保持花园整洁。一般可以选择高度和直径都在25厘米以上的泡沫盆或花盆。我本人就是用大花盆种植番茄和其它蔬菜的，甚至可以种出十几公斤的大冬瓜来。
- 向阳：选择园艺地点时，要确保全天都有充足的阳光。这意味着要寻找相对开放且没有树木或建筑物遮挡的朝北、朝东或朝西的区域，朝南不行。
下期园艺热线中，张厥樑老师要继续和大家分享如何经过科学合理的催芽育苗、施肥浇水、整枝打叶疏果，在自己的后院种出既好吃，又好看的有机番茄。
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