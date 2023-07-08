【园艺热线】冬季柑橘类果树管理之 ：采收、清园、施肥、杀虫

冬季是许多柑橘的收获高峰期。橘子、柠檬在澳洲家庭很普遍，华人的后院除了橘子、柠檬还有金桔、柚子，这些柑橘类果树不单可以食用还是一道靓丽风景线。





为什么要说柑橘树的冬季管理？因为柑橘树和很多落叶果树不大一样，柑橘是常绿果树，无明显的休眠期，而且在采摘期还在秋冬季。管理好坏关系到次年的树势和产量。



果树成熟及时采收

柑橘类果实在树上时间要好几个月，成熟的果实甜度和多汁度会随着时间的推移而增加。 然而，过熟的水果会开始变得不那么多汁。而且果实挂在树上过长会消耗树体养分，果树得不到休息很不利于树势恢复。



采收后清园减少明年病虫害

果树冬季清园比较重要，因为危害柑橘的病源及虫源都在枯枝落叶、杂草、落果中越冬。所以需要进行一次全面清园，及时将病虫枝如被潜叶虫侵害病叶修剪掉。





干枯枝、落叶、落果、杂草全部彻底清理出果园，集中烧毁或装塑料袋扔进红色垃圾箱。



及时施过冬肥

柑橘果树是周年常绿果树，在其相对冬天低温休眠期树体中的养分主要贮存于绿叶中。





柑橘采果后的施肥也叫越冬肥、基肥。不同柑橘树成熟时间不同，果实采收后马上施肥对柑橘植株消耗的养分进行补充。





施肥方法根据具体情况可以沿滴水线沟施，或者穴施。



虫害防治

1. 果蝇

果蝇是一种严重的柑橘害虫。 成年果蝇将卵产在发育中的果实表皮中，卵孵化，幼虫钻入果实中，随着柑橘类水果在冬季继续成长。



防治果蝇以预防为主。





挂果期每周将Yates Nature's Way Fruit Fly Control（主要成分：Spinosad，多杀菌素） 喷洒在较低的叶子上，或树干周围的带状区域，直到收获所有果实。 这种药水由蛋白质和糖基诱饵以及源自天然土壤细菌配制的杀虫剂来吸引和果蝇。



平时捡起任何掉落和受感染的水果，将其放入塑料袋中后进垃圾桶处理。



2. 柑橘瘿蜂

柑橘树茎上常会发现块状肿胀是柑橘瘿蜂（Citrus Gall Wasp）的迹象。





柑橘瘿蜂它的原始宿主是澳大利亚本土的手指酸橙，原产于新南威尔士州和昆士兰州温暖的沿海地区，现在维多利亚州和西澳大利亚州也已成为一个日益严重的问题。





还会严重影响其他柑橘类植物，包括柠檬、葡萄柚和橙子。





右图是原始宿主手指橙。



柑橘瘿蜂生命周期有3个主要阶段：



黑色的成年小黄蜂在柔软的新春树皮下产卵。 幼虫从卵中孵化出来，吃掉茎组织，在发育中的幼虫周围形成块状的虫瘿。下图用刀切开能看到里面被危害情况。 幼虫成熟为成年黄蜂，第二年春天从虫瘿中脱出，留下小的针刺孔。

虫瘿会破坏内部结构并形成较弱的树枝，消耗树木营养，导致植物健康状况不佳和收成减少。





目前还没有针对性的药物治理，需要经常检查一旦发现及早修剪掉虫瘿，用塑料袋包好进红色垃圾桶，避免扩散。



3. 潜叶虫

潜叶蛾特别钟意柑橘类树叶，在嫩叶背面产卵，孵化成幼虫就进入嫩叶的上下皮层之间不断以叶肉为食形成独特的像鬼画符一样图型，在叶表面下危害形成曲线图案（下方右图）。





被危害叶子卷曲无法光合作用，往往整根新枝无法开花结果，大大影响产量。防治潜叶虫要在刚长出嫩叶时相隔一星期连续喷杀虫药水以防止产卵。发现被危害叶子马上剪掉，用塑料袋包好进红色垃圾箱，防止叶子里的潜叶虫蚜虫变成成虫扩大危害。





现在冬天主要是做好上面说的清园工作，防止潜叶虫的蛹过冬，减少明年虫害发生。



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