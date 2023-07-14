【园艺热线】冬季柑橘类果树管理之 ：虫害防治

冬季是许多柑橘的收获高峰期。橘子、柠檬在澳洲家庭很普遍，华人的后院除了橘子、柠檬还有金桔、柚子，这些柑橘类果树不单可以食用还是一道靓丽风景线。





为什么要说柑橘树的冬季管理？因为柑橘树和很多落叶果树不大一样，柑橘是常绿果树，无明显的休眠期，而且在采摘期还在秋冬季。管理好坏关系到次年的树势和产量。





柑橘类果树常见的虫害有以下几种：



1. 果蝇

果蝇是一种严重的柑橘害虫。 成年果蝇将卵产在发育中的果实表皮中，卵孵化，幼虫钻入果实中，随着柑橘类水果在冬季继续成长。防治果蝇以预防为主。



果蝇 Source: Pixabay / FUHMariaM 挂果期每周将Fruit Fly Control（主要成分：Spinosad，多杀菌素） 喷洒在较低的叶子上，或树干周围的带状区域，直到收获所有果实。 这种药水由蛋白质和糖基诱饵以及源自天然土壤细菌配制的杀虫剂来吸引和果蝇。



平时捡起任何掉落和受感染的水果，将其放入塑料袋中后进垃圾桶处理。





2. 椿象（臭屁虫）





臭屁虫是柑橘树上常见害虫，过冬虫卵在春天经过82天孵化成虫。这种虫喜欢危害嫩梢、花柄、幼果好成熟的果子，最后导致嫩梢枯萎、花朵掉落幼果发育受阻，严重时会导致大量落果，成熟果实被害后无食用价值。



Credit: By Hectonichus - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63056893 臭屁虫受惊会喷出强烈臭味有刺激性液体。发现有臭屁虫时可以喷肥皂水，洗洁精水杀死。





可选择的处理方法如下：



150毫升洗洁精配1000毫升温水；

120毫升醋配60毫升洗洁精配500毫升温水；

5—10毫升苦楝油配1000毫升温水。如使用印楝油，一般需要一个星期的时间才能看出效果，它们干扰昆虫的进食和交配。因此，被喷洒的昆虫会慢慢饿死，并且不会产卵；

当臭屁虫数量多时可以利用虫子晚上的趋光性，在灯下放个有肥皂水的盆，虫子见到水面反射灯光而掉入肥皂水；

结合清园用除虫菊或者阿维菌素喷洒整棵果树和周围地面，因为虫卵产在浓密叶子上和树皮下。

3. 柑橘瘿蜂

柑橘树茎上常会发现块状肿胀是柑橘瘿蜂（Citrus Gall Wasp）的迹象。





柑橘瘿蜂它的原始宿主是澳大利亚本土的手指酸橙，原产于新南威尔士州和昆士兰州温暖的沿海地区，现在维多利亚州和西澳大利亚州也已成为一个日益严重的问题。





还会严重影响其他柑橘类植物，包括柠檬、葡萄柚和橙子。





右图是原始宿主手指橙。



4. 潜叶虫

潜叶蛾特别钟意柑橘类树叶，在嫩叶背面产卵，孵化成幼虫就进入嫩叶的上下皮层之间不断以叶肉为食形成独特的像鬼画符一样图型，在叶表面下危害形成曲线图案（下方右图）。



被危害叶子卷曲无法光合作用，往往整根新枝无法开花结果，大大影响产量。防治潜叶虫要在刚长出嫩叶时相隔一星期连续喷杀虫药水以防止产卵。发现被危害叶子马上剪掉，用塑料袋包好进红色垃圾箱，防止叶子里的潜叶虫蚜虫变成成虫扩大危害。





现在冬天主要是做好上面说的清园工作，防止潜叶虫的蛹过冬，减少明年虫害发生。





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