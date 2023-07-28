维州政府将禁止新住宅使用天然气连接 改用电力代替

从明年1月1日起，维多利亚州政府将禁止新住宅使用天然气连接。





为减少天然气的使用，政府计划将用电力代替。





所有尚未进入设计阶段的新建公共建筑，如学校、医院、警察局及政府所有的建筑，也必须全部使用电力，该措施立即生效。





维州能源和资源部长莉丽·安布罗西奥（Lily D'Ambrosio）表示，建造全电力住宅的成本低于天然气连接的住宅。





她说，使用电力还可以降低维州人在家庭取暖和日常做饭方面的支出。





“天然气账单让人瞠目结舌，”安布罗西奥说。





维州政府表示，维州是澳大利亚民用天然气使用率最高的地区，约有80% 住户使用天然气。





规划部长桑妮雅·基尔肯尼（Sonya Kilkenny）表示，对于已经通过审批和许可程序的住宅，会提供一个过渡期。





她说：“这无疑将有助于降低生活成本，也有助于维州实现排放的目标。





政府表示，燃气占维州总排放量的17%，而改用电力是实现维州减排目标的关键因素，计划到2035年减排75%至80%，到2045年实现净零排放。





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