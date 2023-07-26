从去办公室工作到改用节能灯泡 这个冬季澳洲人如何节省电费？

要点： 在最近的默认市场电价上调之后，能源价格上涨了近25%；

受访的大多数澳大利亚人表示将在冬季尽量减少支出；

研究显示，南澳州是受到最近价格上涨影响最严重的地区之一。

一份新报告显示，大多数受访澳大利亚人计划在不使用时关掉电灯和电源插座，以节省不断上涨的能源费用。





有1090人接受由比价网站Finder进行的调查，近80%的受访者表示，受电费涨价影响，他们计划在冬季减少用电量。





根据能源监管机构设定的新电价上限，澳大利亚人遭受了近25%的电价上涨。



Most Australians surveyed by comparison site Finder plan to save money on rising energy bills by switching off lights and power points when not in use. Cutting down on heater/air conditioner use was the second-highest course of action. Source: SBS

放弃在家工作

超过一半（约56%）的受访者表示，他们会在不使用时关掉电灯和电源插座，以减少用电。





还有一些受访者表示，他们将减少使用暖气或空调，而近10%的人表示他们将不在家工作，前往办公室工作以降低成本。





有人考虑换能源供应商或改用节能灯泡，有人还考虑安装太阳能电池板。





超过20%的人则没有计划改变他们的用电习惯。



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哪州受电费上涨影响最严重？

Finder表示，根据其对各种电力计划的研究，南澳州是受能源价格上涨影响最严重的地区之一。





该网站比较了从2023年6月30日至2023年7月17日同一州份同一邮编住户的年度预估电费，每户住户大约两至三人。





Finder发现，在南澳洲，居民住户的年度预估电费跃升了22%至63%。Finder称，最近的价格上涨后，一些居民的年度预估电费将上涨800澳元。





其他各州的电费价格涨幅如下：维州上涨22%至31%，新州上涨15%至36%，昆州上涨8%至41%。





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