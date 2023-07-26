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从去办公室工作到改用节能灯泡 这个冬季澳洲人如何节省电费？

澳大利亚各地的能源价格纷纷上涨，从去办公室工作到改用节能灯泡，澳大利亚人正采取各种措施来减少电费支出。

A stock photo of an electricity bill, showing electricity usage data

From 1 July, electricity bills in parts of Australia were expected to rise almost 25 per cent under new prices set by the country's energy regulator. Source: AAP / DAVID MARIUZ/AAPIMAGE

要点：
  • 在最近的默认市场电价上调之后，能源价格上涨了近25%；
  • 受访的大多数澳大利亚人表示将在冬季尽量减少支出；
  • 研究显示，南澳州是受到最近价格上涨影响最严重的地区之一。
一份新报告显示，大多数受访澳大利亚人计划在不使用时关掉电灯和电源插座，以节省不断上涨的能源费用。

有1090人接受由比价网站Finder进行的调查，近80%的受访者表示，受电费涨价影响，他们计划在冬季减少用电量。

根据能源监管机构设定的新电价上限，澳大利亚人遭受了近25%的电价上涨。
A table showing seven way's Australians plan to cut down their energy bills
Most Australians surveyed by comparison site Finder plan to save money on rising energy bills by switching off lights and power points when not in use. Cutting down on heater/air conditioner use was the second-highest course of action. Source: SBS

放弃在家工作

超过一半（约56%）的受访者表示，他们会在不使用时关掉电灯和电源插座，以减少用电。

还有一些受访者表示，他们将减少使用暖气或空调，而近10%的人表示他们将不在家工作，前往办公室工作以降低成本。

有人考虑换能源供应商或改用节能灯泡，有人还考虑安装太阳能电池板。

超过20%的人则没有计划改变他们的用电习惯。
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哪州受电费上涨影响最严重？

Finder表示，根据其对各种电力计划的研究，南澳州是受能源价格上涨影响最严重的地区之一。

该网站比较了从2023年6月30日至2023年7月17日同一州份同一邮编住户的年度预估电费，每户住户大约两至三人。

Finder发现，在南澳洲，居民住户的年度预估电费跃升了22%至63%。Finder称，最近的价格上涨后，一些居民的年度预估电费将上涨800澳元。

其他各州的电费价格涨幅如下：维州上涨22%至31%，新州上涨15%至36%，昆州上涨8%至41%。

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Published 26 July 2023 11:28am
Updated 4h ago 11:42am
Source: SBS
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Australia

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