旅游业界呼吁：试行澳新“无缝”边境 采用人脸识别技术减少旅程延误

要点： 澳大利亚旅游业界协会机构希望推行跨塔斯曼“无缝”边境试验计划；

该机构认为，利用人脸识别技术，可以取代出示旅游证件；

此建议在澳大利亚总理与新西兰总理举行会议前夕提出。

澳大利亚旅游业界协会机构敦促联邦政府和新西兰政府试行边境改革，改变两国游客出入境的方式。





旅游业和交通论坛（Tourism and Transport Forum）希望两国政府在8月底前成立联合工作小组，开通“无缝”边境，并在年底前试行。





该机构认为，改革可包括考虑采用人脸识别技术来取代出示登机牌和护照，这可能有助于减少旅程延误。



The Tourism and Transport Forum says the use of facial recognition technology at airports could do away with the need for Australians and New Zealanders to present their passports at the border. Source: Getty / Getty Images 该机构首席执行官奥斯蒙德（Margy Osmond）在周一（7月25日）一份声明中说：“加快旅客通过航站楼的最明智之举，是为不必要排队的人免除排队等候的烦恼。”





“将每位旅客的旅行证件与人脸识别技术连接起来，可以减少过关手续。跨越塔斯曼海峡的旅客在办理行李托运后至登机前，随时可以获得识别，无需停下来等候或出示护照、旅行证件甚至是登机牌。”





“旅客在登机前托运行李时，就可以采用人脸识别技术和电子化的入境申报表。他们出发前，应已提交电子入境申报表，在飞行途中让有关当局办理手续。”





本月初，澳大利亚边境执法局局长奥特拉姆（Michael Outram）在商界组织跨塔斯曼商业圈的一次演讲中表示：“迫切需要边境现代化和投资，因为‘关键的信息技术系统’已经过时，而其他系统‘仍然是以纸张为主’。”





奥斯蒙德对奥特拉姆的演讲表示欢迎，指出澳大利亚曾在提高入境效率方面处于领先地位，也是最早采用机场智能闸机和电子护照的国家之一。



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可是，奥斯蒙德表示，如今“停滞不前”。她说，入境澳大利亚的旅客仍需用笔填写纸张的入境表，但新西兰已推出电子表格。





她说：“在这个电子化时代，这应该成为历史。”





奥斯蒙德还希望两国联手试行跨塔斯曼旅客签证，她说，这会“更方便海外游客一次过到澳大利亚和新西兰旅游”。



对人脸识别技术的顾虑

澳大利亚人权委员会（Australian Human Rights Commission）表示，人脸识别等生物识别科技存有风险，尤其是在“高风险决策情况”下，识别错误可能“令侵犯人权的风险增加”。





该委员会建议改革立法， 在开发和使用包括人脸识别在内的生物识别技术方面，加强“人权保护”。





其网站表示：“在这些保护措施到位之前，本委员会建议，在高风险决策领域，暂停使用生物识别科技，包括人脸识别技术。”



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跨塔斯曼关系

旅游业和交通论坛作出此呼吁之际，正值澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）准备于周三前往惠灵顿，与新西兰总理希普金斯（Chris Hipkins）会面。





这将是阿尔巴尼斯首次正式访问新西兰，并将纪念两国签署自由贸易协定40周年、跨塔斯曼海旅游协定 50 周年以及两国建交 80 周年。





上周，阿尔巴尼斯在一份声明中表示，讨论议题包括贸易和投资、安全及国防等问题。





希普金斯上周在澳大利亚新西兰领袖论坛发表演讲时，将澳新贸易协议形容为黄金标准和两国关系的基石。





但他表示还需开展进一步工作，以确保人员和货物能继续在塔斯曼海自由流动。





他在论坛上指出：“协调好规管工作，对于减少摩擦并使双方的企业能够发挥所长至关重要。”





新西兰是澳大利亚最大的国际旅游市场。





- With the Australian Associated Press.





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