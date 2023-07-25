维州政府将向公共住房居民支付赔偿金 但坚称疫情紧急封锁“合法”

要点： 维州政府将向多座公共住房大楼的成年居民和儿童支付赔偿金，作为对他们突然实施新冠疫情封锁的补偿；

维州政府继续为是次封锁措施辩护；

在该集体诉讼中，两位首席原告认为他们应该获得更高的赔偿。

在新冠大流行期间，墨尔本多座公共住房大楼的居民被突然强制封锁，如今他们将从维州政府处获得赔偿。





从2020年7月4日到7月18日疫情期间，大约1800名成年人和751名儿童被封锁在北墨尔本（North Melbourne）和弗莱明顿（Flemington）的九座公共住房大楼中。2021年，维州政府遭到居民提起的集体诉讼。





这些大楼的居民在被封锁前没有收到政府任何通知或警告。他们表示，遭到政府错误拘禁，并且被威胁称若试图离开，将受到人身伤害。





今年早些时候，维州政府向该集体诉讼成员提出了500万澳元的和解方案。





这笔钱将被分配给该集体诉讼的成员。



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维州政府的律师周一向最高法院表示，每名成年人和儿童将分别获得赔偿金2200澳元和1130澳元。





然而，政府律师乔治娜·科斯特洛 （Georgina Costello）表示，和解并不意味着维州政府承认有任何过错。





科斯特洛向法院表示：“封锁这些大楼是一种紧急响应，它是合法、必要且适当的……旨在保护大楼内居民的生命安全。”





她辩称，政府对楼内人员的封锁符合相关立法。





她说，在当时的情况下，对自由的管控和限制是合理且可证明是合理的。





科斯特洛表示，楼内居民在疫情封锁期间得到了福利、食品和医疗服务的支持，在此后的8至32小时内，维州的其他地区也都实施了封锁。



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她说：“考虑到他们在家中受到的限制、获得的福利支持以及当时维州对自由的重大限制，这是一个现实的解决方案。”



封锁期间的经历

首席原告伊德里斯·哈桑（Idris Hassan）表示，那一次的封锁对他造成了“不可磨灭的心理影响”，并将其比作在索马里内战期间的生活。





哈桑的代理律师朱丽叶·露西（Juliet Lucy）表示：“在封锁期间，他觉得自己像是身处战区废墟的孩子。”





哈瓦·瓦萨米（Hawa Warsame）是哈桑的母亲，同为首席原告。她希望这一诉讼的和解能减轻她所经历的创伤，让她继续前行。



两位首席原告都要求法院判给他们高于其他原告的赔偿金，每人4万澳元。





露西表示，这是因为他们要付出宝贵的时间和开销，以及在诉讼中担任的核心角色所面临的压力和焦虑。





她说，这对母子也因为成为首席原告而受到索马里社区的排斥。





科斯特洛请求法官约翰·迪克森（John Dixon）判给予原告们1万到2万澳元的赔偿，以确保赔偿公平分配。





该集体诉讼还提出，希望政府承担他们的法律费用，露西提到如今费用已经超过65万澳元。





迪克森法官将决定有关赔偿金的分配，并给予双方14天时间就法律费用进行协商。





2020年，由监察员黛博拉·格拉斯（Deborah Glass）进行的一项审查发现，由于政府没有提前通知以及封锁的时间没有遵循健康建议，该封锁违反了居民的人权，因此应该向居民道歉。





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