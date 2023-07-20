200岁华人老年组环澳自驾近2万公里【我们的故事】

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三位加起来200岁的华人移民一致推荐同龄人以环澳的方式融入澳洲，他们说，这样澳洲就是“好山好水不寂寞”了。

对于很多来到澳大利亚生活的中老年华人来说，当被问及对澳洲生活的感受时，我们经常听到的回答是“好山好水好寂寞”。

但是对于崔哥、杨主任和益群大姐来说，一场环澳旅行让他们对澳洲的文化历史和人文有了更为深刻的理解。这三位加起来200岁的华人移民一致推荐同龄人以环澳的方式融入澳洲，让自己沉浸式生活在澳洲。

这个可爱、乐观、充满朝气的200岁组合既是多年的老朋友，还是家人和亲戚。
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和大多数退休的华人朋友一样，他们勤奋工作了一辈子，退休后或是长期照顾家中年事已高的长者，或是帮忙带孙儿辈。再加上移民生活的特殊性，还需要时常搬家，在一个陌生的国度安顿下来……有所不同的是，他们没有在日常的柴米油盐和别人的需求中忘记自己的梦想，而是在合适的时机当机立断，踏上未知的旅程。
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在旅途结束之后，益群姐写下了自己的感想：“澳洲是我新的故乡，天和地是自然的画框，悉尼是这框中最美、最令人陶醉的一幅油画。自从我来到这里生活，就像红酒瓶上的木塞，时刻被美酒滋润着，时刻感受着如神的感召下澳洲人简单、快乐、节俭、幽默风趣和乐于助人的美德，让我这个不会英文异乡人的心灵没有了不安，在这里有了安宁的感觉，不紧张不恐惧，慢慢地放松，慢慢地绽放，静静地在这座美丽的城市平静的生活着。初到悉尼时悬着的心，在向下坠，一直向下坠，直坠到了悉尼的土壤里，如种子般扎根。时至今日不知如何回馈这片慷慨的土地。”
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这段文字发表在她的朋友圈，获得无数朋友的点赞。

那么，在为期49天，行程19183公里，几乎全程都住在房车营地，还有七天是途经无人区的旅途中，这个200岁组合经历了什么？为何会有如此引起共鸣的感受？

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