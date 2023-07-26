政府宣布将修改就业法，使临时雇员更容易成为长期全职或兼职员工。





就业与工作场所关系部长托尼·伯克（Tony Burke）宣布，政府将在年底前向议会提交立法。





政府表示，这些修改将堵住一些漏洞，这些漏洞允许雇主让临时工正常工作，而不给予他们全职工作的工作保障和假期。





伯克表示，根据拟议的改革，从事长期、固定工作时间的临时工将有权转为正式工，但不会获得因雇用身份转变造成的拖欠工资和福利。





“这是澳大利亚临时工的好日子。我会在今年晚些时候提出的立法将做两件事，第一，它将创造一项权利，让那些获得永久工时的临时工可以去找雇主说，这些工时是永久性的，我希望能够转换。其次，我们将对临时工进行适当的定义，使其与几年前联盟党政府立法之前的定义相同。”





雇主为所有工作满12个月的临时工提供一个长期职位的义务仍将保留，但临时工将不必接受成为长期工而失去临时工的工资待遇。





伯克表示，拟议的改革将影响约85万名有正常工作时间的临时工，使他们获得更大的经济保障和休假权利。





他承认，大多数临时工不太可能接受转为正式员工的提议，因为他们是学生或从事第二份工作，喜欢临时工的灵活性。





“因此，我们今天宣布的是一项大多数临时工都不会接受的权利。澳大利亚大约有250万临时工，其中只有不到三分之一的人工作时间是固定的。在这85万名临时工中，有一些人宁愿有一定程度的保障，也不愿意接受临时工的待遇。大多数人宁愿保持充分的灵活性和临时工的工作时间，他们的情况不会有任何改变。”





这项立法还将扭转上届政府对临时工定义所做的修改。





联盟党政府在2021年对临时工的定义进行了修改，将临时工定义为在没有事先明确承诺工作将无限期持续并有商定工作模式的情况下获得工作的人。





同年，该定义得到了高等法院裁决的支持。





现在，政府希望修改该定义，以确保临时工有更明确的途径获得永久性工作。





反对党就业与工作场所关系发言人米凯莉亚·卡什（Michaelia Cash）表示，无需进行修改。





“托尼·伯克让全澳大利亚的雇主们陷入了困惑。他说要堵住漏洞，但却没有告诉雇主，事实上也没有告诉澳大利亚人民，在临时工问题上的漏洞到底是什么，如果他说的是确定性和公平性，那么正是前联盟党政府有史以来第一次立法确定了临时工的定义，现在这个定义已经写入了《公平工作法》，因此我们给了澳大利亚雇主和雇员他们想要的确定性。”





澳大利亚工商会首席执行官安德鲁·麦凯拉（Andrew McKellar）表示，这些变化将对小型企业产生不利影响。





“我们可以说，目前已经有了非常明确的确定性，它已由高等法院确立，并已在立法中确立，为小企业提供了选择。它为员工提供了选择，目前有一个明确的途径，如果有人想转换，有非常明确的理由和非常明确的依据。政府的提议将给未来带来很大的不确定性。”





这是工党政府执政以来进行的第二轮劳资关系改革，也是其同工同酬政策的一部分。





上一轮劳资关系改革的重点是为企业谈判提供更多便利，并在与跨党派议员进行了长时间谈判后获得通过。





澳大利亚总工会（Australia Council of Trade Unions）秘书莎莉·麦克马纳斯（Sally McManus）表示，他们欢迎就业法的第二批修改。





“澳大利亚工会欢迎托尼·伯克（Tony Burke）部长今天宣布给予临时工更好的权利。澳大利亚的临时工为获得应有的权利已经等待了很长时间。任何正常工作的人都应该享有正常的权利，享有带薪病假的权利，享有带薪休假的权利。这些都是人们建立家庭、获得住房贷款、支持家人所需的基本条件。在澳大利亚，我们长期以来一直在走另一条路。”





但卡什参议员和麦凯拉都批评了澳大利亚总工会以及工党政府与工会的关系。





“你无法让临时工加入工会，这就是工党和工会憎恨临时工的原因。”





“我认为这确实是个问题，而且似乎是总工会说跳，政府说跳多高。这显然是由澳大利亚总工会推动的议程。”





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LISTEN TO 联邦政府计划第二轮劳资关系改革 临时工或更容易转永久雇员 SBS Chinese 26/07/2023 05:49 Play

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