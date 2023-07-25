SBS On Demand新一季《Plat du Tour》 顶级法国美食探险之旅

著名法裔澳大利亚厨师纪尧姆·布拉希米 （Guillaume Brahimi）在SBS 和 SBS On Demand 播出的新一季《Plat Du Tour》节目中回归，为您奉上最美味的法国美食。





作为 SBS 独家报道环法自行车赛（Tour De France）的完美烹饪搭配，纪尧姆在该系列节目中烹饪了 21 道令人垂涎的佳肴，以配合自行车赛事的 21 个赛段。



法裔澳大利亚主厨纪尧姆·布拉希米 (Guillaume Brahimi) 结合环法自行车赛，通过经典法国美食探索和弘扬法国文化。 Source: SBS 为了庆祝第四季，《Plat Du Tour》的每一集都十分有特色，有神秘特邀嘉宾、令人垂涎的食谱以及来自名赛事途经地区的的当地特色食品和特产。





纪尧姆向观众展示如何制作快速简单的食谱，以便他们可以在家中就能复刻，以体验个性化的欧洲味道。这份食谱也蕴含着西班牙和法国的沿途风味，包括美丽的西班牙巴斯克地区、波尔多、圣热尔韦和巴黎。



梨酥皮蛋糕 《Plat Du Tour》中的一些食谱包括：来自西班牙巴斯克地区的巴斯克芝士蛋糕、来自历史悠久的罗纳河谷葡萄酒产区的经典法式炖鸡（Le Coq au Vin）。



此外，还有来自帕西的螯虾和藏红花烩饭。帕西是一个古色古香、风景如画的法国小镇，距离意大利边境仅 30 公里。



身为节目主持人，出生于法国的纪尧姆是澳大利亚最受欢迎和最负盛名的厨师之一。他在1990年移居悉尼，于 2001 年赢得了悉尼歌剧院旗舰餐厅的合约，又在悉尼Bennelong创立了“Guillaume at Bennelong”，在墨尔本和珀斯开设了“Bistro Guillaume”，并担任澳大利亚皇冠度假村的烹饪大使。





2014 年 纪尧姆荣获国家功勋骑士勋章（Chevalier de l'Ordre National du Merite），该荣誉由法国政府授予，以表彰他在外交和国际发展领域为法国做出的杰出贡献。



2015 年，纪尧姆在年度“GQ Men Of The Year”大奖中被评为年度最佳厨师。





他出版了多本书籍，包括《纪尧姆：朋友的美食（Food for Friends）》、《法国美食之旅（French Food Safari）》和《纪尧姆：家庭美食（Food for Family））》。





同时他还主持了两档 SBS 美食系列节目：《Guillaume’s Paris》以及《Plat Du Tour》。前者是一个身临其境的系列节目，探索巴黎最好的美食和生活方式。后者则是在环法赛期间每晚探索美妙的法国饮食文化。



《Plat Du Tour》剧集将在SBS Food 和 SBS On Demand 上播出，并将在 2023 年环法自行车赛结束后，于 7 月 27 日起在 SBS Food 上作为特别剧集播出。《Plat Du Tour》由 Blink TV 为 SBS 制作。





SBS将全程报导环法单车赛和女子环法单车赛（Tour de France Femmes avec Zwift）的每一个阶段和激动人心的时刻，男子赛事已在7月1日开始，直至7月23日完结，女子赛事则从7月23日到7月30日。大部份赛段比赛将于澳洲东岸夏令时间晚上9时30分开始。





两项比赛的每个阶段都将在SBS On Demand上直播，观众还可以在SBS On Demand观看各种重播、精华和其他短片内容。





高质素的比赛评论专家团队包括Matthew Keenan、Simon Gerrans、Dr Bridie O'Donnell、David McKenzie和Gracie Elvin，以及Christophe Mallet，他们将在现场报导并带来两场比赛所有的现场情况。而Mark Renshaw将在澳洲SBS的电子平台为观众带来专业意见和赛后分析。



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