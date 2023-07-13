Adam Liaw新一季美食节目《The Cook Up 》正在播出

SBS美食节目《与亚当∙利奥同厨》强势回归，新一季节目邀请了更多烹饪大师和名人与华裔“厨神”亚当（Adam Liaw）同厨，在原住民历史文化周特别庆祝原住民的烹饪专长，每周分享烹饪技巧，让您成为“最佳烹饪主人”。新一季《与亚当∙利奥同厨》7月3日在SBS On Demand首播，并于周一到周五晚上7点在SBS Food播出。





《The Cook Up》是令人愉快的半小时烹饪娱乐系列节目，充满欢声笑语，这一系列目前已完成500集，在短短两年内达到了令人难以置信的里程碑，《The Cook Up》所有系列节目现在均可在SBS On Demand上观看。





周一到周五，每天都有两位美食家朋友加入主持人亚当的美食节目。他们可能是厨师、喜剧演员、作家、记者、歌手、演员、体育名人，或者是别的什么人，只要他们喜欢美食和聊天，亚当就会欢迎他们来到他的The Cook Up厨房。







新一季《与亚当∙利奥同厨》有更多世界级的美食和娱乐界名人。嘉宾包括烹饪明星Asma Khan、Tony Tan、Alison Roman、Matt Stone、Khanh Ong、Lucy Tweed、Lara Lee和Andy Hearnden，以及体育、娱乐、艺术和社交媒体领域的澳大利亚传奇人物，如残奥运动员Isis Holt、Nina Oyama、Brihony Dawson、SBS真人秀节目《Alone Australia》冠军Gina Chick、Michelle Law、Osher Günsberg、Gail Mabo、Esther Song、Adam Spencer和Daen Lia。





在新一季《与亚当∙利奥同厨》节目中，我们还能看到亚当与澳大利亚一些最优秀的、最有潜力的厨师一起烹饪，并与来自全国各地最有趣的记者和名人进行精彩的讨论。当然，就像在所有好厨房一样，一些老朋友也被邀请回来继续烹饪和畅聊，比如Luke Powell、Linda Marigliano、Tom Walton和Bjorn Stewart。





这一季的《The Cook Up》以为期一周的原住民历史与文化周（ NAIDOC Week）庆祝活动拉开序幕，并首次邀请来自墨尔本原住民美食店Mabu Mabu的Nornie Bero担任嘉宾主持，代替亚当主持节目。嘉宾Gail Mabo、Arabella Douglas、Bjorn Stewart、Damian Coulthard、Kristy Dickinson、Jody Orcher、Rowdie Walden、Kirsten Banks、Matty Mills以及Christian Hampson将制作美食 ，并与Nornie分享故事。



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每周五的《The Cook Up》都会通过“轻松娱乐”让家庭娱乐变得简单。在厨房里制作美食、和朋友相处的时光都会给观众带来灵感。亚当每周五都会展示如何在家中成为“最佳主人”，嘉宾包括活动造型师和明星，如Lucy Tweed、Adam Spencer、Nina Oyama等等。





主持人亚当说：“人们对《The Cook Up》的反应确实非常好。无论我走到哪里，人们都告诉我说观看这个美食节目是他们晚上的必做之事。我看到人们每天在社交媒体上分享他们按照节目中的食谱进行烹饪并提到我，人们也会将他们的问题发给我们，我们实时回答。还有很多父母告诉我们他们的孩子每晚都会观看这个美食节目并学习做饭。在第五季节目中，我们邀请了一些全球的美食明星，但我们的焦点始终放在本地。我们对日常烹饪有很棒的想法，我们也会跟您分享怎样举办一场精彩的周五晚餐派对，而且食物真正反映了我们在澳大利亚的烹饪方式。



我们在 《The Cook Up》上烹饪的所有食物都是真正的食物，都是澳大利亚人知道的食物。

SBS对《The Cook Up》提供了持续的大力支持。随着第五季的播出，《The Cook Up》节目已经有500多集，我们的这档美食节目正式成为SBS史上委托制作的最多的节目。”





SBS美食节目主管格里格斯 (Emily Griggs) 说：“没有什么比与朋友聚在一起享用美味佳肴更好的了，《The Cook Up 》每一集都会为您带来这样的欢乐。本季SBS和《The Cook Up 》团队庆祝了《The Cook Up 》达到500 集的非凡里程碑。节目也会继续带来从小吃到甜点的菜单“创意盛宴”。"





周五晚上的轻松娱乐将为您提供无压力娱乐的终极指南，无论您是早午餐、野餐、中式晚餐宴请还是庆祝排灯节，亚当都能满足您的需求。





作为SBS的内部制作，《The Cook Up》随后将在SBS On Demand上播出配有阿拉伯语和简体中文字幕的系列。





《The Cook Up》所有系列剧集都可在SBS On Demand上观看。





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