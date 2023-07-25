倡导者和女性组织向参议院澳大利亚性同意调查组表示，需要在全国范围内统一法律。





为期三天的议会听证会旨在审查澳大利亚各司法管辖区对“同意”的不同定义，以及司法系统如何影响性暴力幸存者。





Teach Us Consent Organisation的创始人兼首席执行官香奈儿·康托斯（Chanel Contos）告诉调查组，性同意和性犯罪的法律在全国范围内不一致，这令人困惑。





“在我们看来，我们在澳大利亚不同司法管辖区有不同的法律，这一直是非常奇怪的事情。因为人们会旅行，人们会去聚会，去庆祝毕业——所有这些不同的事情。我注意到，在我们的活动中，全澳大利亚统一展开了一项关于未经同意摘除避孕套的运动。我们收到了一位年轻女性的证词，她说她曾在一个不认为此举是犯罪的州被这样做。但她来自维州，在那里，未经同意摘除避孕套是犯罪行为。她很困惑，为什么她在谷歌上搜索时，会出现这种不匹配的情况。”





新南威尔士州、昆士兰州、维多利亚州、塔斯马尼亚州和首都领地都采用了肯定性同意（affirmative consent）法。





甚至法定性同意年龄也因州和领地而异。





但是，倡导者和组织也表示，统一法律并不是制止性侵犯和强奸的唯一办法，也不是制止这种行为文化长期存在的唯一办法。







他们说，学校和大学需要提供更好的性教育和同意教育，对学生和教师进行全面培训。





康托斯说，应该对教师进行适当的培训，让他们了解如何提供与年龄相适应的性教育和性同意 教育。而在前政府时期，她已经很接近这项政策。





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LISTEN TO 全国统一的性同意法规能否阻止性犯罪？ SBS Chinese 25/07/2023 06:01 Play





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