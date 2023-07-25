【SBS新闻快报】最新分析显示首府城市置业下跌风险较高的地区

最新分析显示首府城市置业下跌风险较高的地区

据报道，一些在城市与乡郊接连地区的住宅、新房充足地区的独立屋以及疫情期间因“生活方式”而蓬勃发展的地区的房屋， 均被认为是目前购房风险最高的房产。





房地产研究集团DSR Data最近的一项分析，公布了在当前利率不断上升的环境下，对置业者和投资者来说“最糟糕、应该远离”的首府城市地区——这些地区的物业在购买后，价格下跌的风险较高。





该研究所公布的这些地区当中，有许多是最近新增了很多高密度公寓的外围城区，如悉尼的Campbelltown和Penrith。





至于维州Mornington 半岛一些郊区的房屋也被认为存在风险。当地中介的报告显示，置业人士不再像 2020 年和 2021 年疫情爆发初期那样纷纷涌往这些地区。





房地产买家代理协会主席巴科斯表示，在Mornington 半岛郊区，包括Mornington、Blairgowrie 和 Dromana 目前仍然不是置业的好地方，因为这些地区仍在“适应”在新冠疫情封锁后所带来的后果。



由于这些地区在 2021 年新冠疫情时吸引了不少买家搬入， 令这些地区的房价攀升至令人难以置信的水平，但由于如今不少人再度考虑返回市中心工作，再加上如今利率不断上涨，导致这些地区的房价通常比疫情期间更低。





而南澳阿德莱德南部海滩地区和布里斯班北部沿海的部分地区也存在类似的风险。





DSR基于对多项供求指标、销售量和市场周期时间等数据来作出分析。该项研究还考虑到同类房产的价格远高于周边其他选择的情况，这表明这些房产很有可能被高估。





该公司分析师谢帕德指出，对于寻求资本增长的投资者来说，这些地区有一些共同的特征，包括供过于求的情况，所以影响了升值的潜力。





同时，由于这些地区往往有某种类型的住房供应过剩，再加上买家因为这些地区的房价上涨而转向其他地方置业，也是导致这些地区的房地产价格下跌的另一个因素。





根据DSR 列出高危的地区，对于一些只有少量存款的买家而言，风险也变得更大，因为即使房价轻微下跌，也可能导致贷款价值高过其房产的价值，变成“负资产”。





置业代理人哈维表示，在目前利率上升和买家变得谨慎的环境下，在远郊购买高密度公寓的吸引力大幅下降。



微软澳洲再度裁员

美国科技巨头微软在新财年开始时，对澳洲员工进行了一轮新的裁员，使得今年以来被该公司解雇的本地员工数量已接近200人。





匿名消息人士向《澳大利亚金融评论报》（Australian Financial Review）透露，新裁员人数约为 50 人，但具体数字无法核实，该公司拒绝透露被解雇的人数。





员工在过去一周被告知裁员消息，而微软澳洲分公司员工的失业似乎是该公司全球裁员的一部分。据美国媒体报道，美国微软的裁员人数超过了一千人。



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CommSec发布各州经济状况报告 维州垫底

联邦证券CommSec本周一发布的各州经济状况报告显示，维州的经济增长疲软，表现不佳，在全澳六州当中垫底。





CommSec的首席经济学家、报告作者Craig James表示，维州居民在疫情期间向昆州等温暖的州迁移是一个因素。





CommSec基于零售支出、设备投资、就业增长、建筑工程、人口增长、住房融资和住宅建设开工等指标对各州和领地进行评估。





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