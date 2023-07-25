澳人自述：由于患癌几率很高 我求助于人工智能自救

请于7月25日星期二晚上8点30分，在SBS频道或 SBS On Demand 观看Insight有关人工智能的节目：Friend or Foe – and whether the hype or hysteria is justified。





以下是丹尼·汉森（Danny Hansen）的自述：





我患前列腺癌的几率是50%。





我的父亲在60岁时被诊断患上这种癌症，而我母亲那边也有亲戚被测出患有此癌。





如果这种癌症能在早期被发现，治疗效果会更好。前列腺特异性抗原检测是简单的血液测试，我了解定期进行这种测试的重要性。





可问题在于这些检测结果很难解读。单次测试几乎毫无用处，需要多次检测来显示随时间推移的波动或加速增长情况。





而且这些检测并不容易获得。我之前的全科医生拒绝为我进行前列腺特异性抗原测试，因为我没有症状——尽管这种癌症早期没有症状。





后来我问诊的一位全科医生给我定期进行前列腺特异性抗原测试，但在考虑到我的家族史和我的抗原水平随时间上升后，他不确定何时采取下一步。毕竟，医学影像检查费用昂贵，而且活检是侵入性的，不仅令人痛苦且需要很长时间恢复。



READ MORE 这位澳洲企业主使用人工智能取代了员工 澳人工作面临哪些潜在变化？

看到这位全科医生犹豫不决后，我决定在网上寻找更多信息。后来我找到了Maxwell Plus，这是澳大利亚一个人工智能平台，它已分析了数千张前列腺癌图像，并称可以向患者提供未有检测到的癌症结果。



数月内确定检测结果和治疗

该程序汇总整理了我之前的检测结果和家族史，并使用人工智能将我的情况与全球25万名男性的进行比较。





我认为这比孤立去看检测结果要好，所以我在这一项目注册。





我收到了病理学请求，要求我进行前列腺特异性抗原检查，并将结果直接发送给Maxwell Plus。第二天，我接到了该机构一位全科医生的电话，她解释说我属于患癌高风险群体，需要马上采取行动。



Danny Hansen knew he had a high chance of developing prostate cancer so he turned to AI to help him with early detection. Source: Supplied 她回答了我所有的问题，写了一封专科转诊信，同时抄送给我经常看的全科医生。我还可以访问一个在线门户网站，其中包含了我所有的检测结果以及有关检查过程的信息。





泌尿科专家让我做了更多检查，包括磁共振成像。数日后，我被告知这次扫描发现了前列腺病变。





我接受了一次活检，以检查癌症程度；接受了医学影像扫描，查看病变是否扩散；我还预约了根治性前列腺切除术。





人工智能技术在我癌症扩散前的早期阶段发现了它，对此我非常感激。这项技术为不完美但重要的相关检测提供了更多确定性。



READ MORE 一些人向ChatGPT倾诉寻求治疗抑郁症 这种人工智能疗法安全吗？

我在2021年1月注册，当年6月发现病变，在之后的两个月内我接受了手术。





对我而言，使用人工智能是成功的。我已痊愈并完全康复。





“非常感谢”





我知道，如果没有这项技术，我可能会更晚才发现癌症，这可能意味着更糟结果，生活质量降低，甚至有生命危险。





虽然人工智能在早期检测中起着重要作用，但我知道它并不是灵丹妙药。我把它视为临床医学工具包中另一个重要工具，同时也非常感激治疗我的所有医疗专业人员。



Danny Hansen says AI detected his prostate cancer in the early stages, and he had surgery within months. Source: Supplied 很遗憾，在我手术6个月后（2022年2月），我得知该项目将因缺少投资而停止运营。





将来，我可以设想有一个更强大的人工智能引擎，采用更全面的方法，利用扩展的数据库，提供更准确的预测。





我希望人工智能能在这个领域再次崛起，因为我认为它给予我的好处只是一个开始。





以上仅为丹尼个人经历分享。如果您对个人健康有任何疑虑，请咨询您的全科医生。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



