新型诈骗警告：家长及“忠诚顾客”成骗徒新目标

全国反诈中心（National Anti-Scam Centre）表示侦测到一种全新诈骗模式，专门针对参与本地大型及著名企业忠诚奖赏计划 （loyalty programs）的消费者。





澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）旗下的诈骗监测中心Scamwatch在过去四个月已收到209宗同类型诈骗举报，涉及澳航飞行常客奖赏计划（Qantas Frequent Flyer），以及澳洲电讯（Telstra）及连锁超市Coles的忠诚奖赏计划。





根据全国反诈中心星期二 （7月25日）发佈的新闻稿，骗徒假冒上述公司向民众发送手机短信或电子邮件，声称其累积的忠诚奖赏积分快要过期，诱导对方点击链接进入一个假冒的网站并“登入”其网上帐户，继而要求对方输入信用卡资料以存取有关的消费积分。





除此以外，骗徒还透过受害者输入的网上帐户资料，盗取受害人在零售商累积的真实积分，甚至将其所输入的个人资料用于其他平台，继而作出身份欺诈。



ACCC副主席洛伊（Catriona Lowe）表示，虽然当局收到的绝大部分举报个案都涉及上述三间公司，并不代表骗徒不会伪冒其他企业或零售商进行诈骗。





她说：“重要的是，澳大利亚人需要明白，任何忠诚奖赏计划都可能适用于此类骗案。”





洛伊表示，全国反诈中心经已联络被骗徒伪冒的企业，并与网站服务供应商合作以取缔虚假网站，以减少对社区的危害。





她还表示：“我们非常关注，正面对生活成本压力的澳大利亚人可能更容易受这些诈骗所影响。”



骗徒刻意透过声称累积积分快要过期，令消费者感到恐慌。 ACCC副主席洛伊

“我们敦促民众立即删除或忽视任何与忠诚奖赏计划有关且附有一条网页链接的信息。”





ACCC建议民众切勿点击可疑电话短信内附的链接，并透过企业的官方手机应用程式或网页查询帐户内的积分结余及是否有到期日。





与此同时，本地媒体报道，有骗徒还假冒私立学校向家长发送信息，称可以提供学费优惠，要求对方提供银行帐户号码等财务资料。





墨尔本《先驱太阳报》报道，有家长在通讯程序WhatsApp群组及社交媒体上，分享一间昆州学校所发出的诈骗警告，据称所造成的损失至少为数千澳元。





报道称，骗徒透过假冒校方致电家长，声称如果家长愿意即时支付子女的学费，将可获得30%的学费折扣。





受害者向骗徒提供信用卡等资料后，骗徒就透过网上付费平台BPOINT、利用受害者提供的资料，向学校缴付学费。





但期间，骗徒进行两次缴费，并再次致电受害者，声称错误收取两次款项，稍后将会退还多收的款项。





骗徒其后就假冒该名家长致电学校，要求学校退款。但退还的款项最终落入骗徒的帐户。



报道引述涉事学校副校长称：“请放心，我们的会计部门只会向原本支付学费的信用卡批准及发放退款。”





ACCC旗下的消费者权益倡议组织“选择”（CHOICE）一项调查显示，超过半数澳人认为自己每周都成为骗徒针对的目标，并认为政府及本地企业需要采取更多行动打击欺诈。





发表于本周二的该调查在六月期间访问了全国超过一千名澳人，其中九成表示，过去一年曾经面对至少一次疑似诈骗。





调查结果显示，有88%受访者认为诈骗变得越来越复杂或难以识别，同时还有84%受访者表示，他们目前在网上管理其财务事宜期间会额外小心，以免受骗。



此前，ACCC发表的一份报告亦指，澳洲人去年被骗金额总计高达31亿澳元，较上一年增加八成。





“选择”的调查结果显示，八成受访者表示，希望政府制订法例，规定企业采取更多行动制止骗局。





“选择”组织的行政总监柯克兰（Alan Kirkland）表示，企业绝对有能力为消费者提供更多保障。



银行、电信公司等企业以及Meta等数码平台，并未采取足够的行动侦测诈骗行为，也没有做足功夫避免骗徒透过其系统接触受害者。 “选择”组织行政总监柯克兰

调查显示，有64%受访者认为，应强制银行向诈骗受害者提供赔偿。





柯克兰说：“如果银行未能制止款项透过诈骗被盗取，（我们需要）他们向顾客偿还有关款项。”





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