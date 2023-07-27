澳大利亚统计局（ABS）周三（7月26日）公布的最新数据显示，6月季度的年度通胀率降至6%。





澳大利亚统计局物价统计主管米歇尔·马夸特（Michelle Marquardt）表示，6月份的数据显示了自2021年9月以来季度最低涨幅。





她说：“尽管大多数商品和服务的价格继续上涨，但这一季度也出现了一些抵消价格下降，包括国内度假旅行和住宿以及汽车燃油。”



Quarterly inflation has decreased across the first half of 2023. Source: SBS SBS通讯员魏睿昊认为，6月季度的数据比预期得更低，“预期数字是6.2%，实际的数字是增长了6%，相对来说还是比较好的。”





“更重要的是，发现大部分数据都是向好的……过去几个季度，每个季度相比上个季度的增速是在不停下降的。”





他特别关注到核心通胀数据也呈现下降。





“这次核心通胀数据是5.9%，比普通通胀还要更低一些，下跌的数字非常快。”





核心通胀率主要是指剔除一些价格变动巨大且频繁或短期性质价格波动的商品或服务后的通胀数据。





此外，观察不同类别商品的价格波动，二季度相较于一季度有4、5个商品类别的价格出现负增长，这在魏睿昊看来是另一个关键指标。





据统计局公布的信息，导致6月季度数据上涨的最大主要因素是房租，录得自1988年以来季度最强劲的增长，此外还包括国际度假旅行和住宿、其他金融服务以及业主自住购买的新住宅。





罗伊摩根研究所（Roy Morgan Research）的一项最新调查发现，在储行连续加息十余次后，目前全澳逾百万借款人面临房贷压力的“风险”，如果储备银行下周再度加息、将现金利率提高到4.35%，那么面临风险的人数将超过150万，达到抵押贷款借款人数的三成左右。





储备银行下一次的议息会议时间将是下周二（8月1日）。结合此次通胀数据、宏观经济状况，魏睿昊认为：“8月不加息的可能性在明显增大，且从目前到下周二之间没有太多更新的重要数据，只有一个，即美联储又加息了，但市场对此反应有限。”





美联储周三加息0.25个百分点，符合市场预期，目前美国的官方利率已达到16年来最高水平。





详情请听通讯员魏睿昊的解读。



LISTEN TO 【澳洲经济观察】年通胀率降至6% 8月是否还会加息？ SBS Chinese 27/07/2023 07:02 Play

（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



