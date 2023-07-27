为了让更多的人买得起住房，维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯(Daniel Andrews)计划领导全州进行一场行业重组。最具争议的提议之一是限制房东每两年只能涨一次房租。





作为其战略的一部分，安德鲁斯政府还在考虑对Airbnb等短租房征收5澳元的税，所得收入将用于社会住房。



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维州租赁经理陈女士告诉SBS普通话，政府放出房租管控计划的消息后，已经有本地房东联系她了解信息。她说，政府这么做只会给房东多涨房租的更多理由。





维州的租客曾先生表示，政府的计划不会带来任何改变，“行政干预是不好的先例”，应该多建公租房以缓解租房压力大的问题。





身为房东的谢先生也是一位租客，他租有厂房。他认为，维州政府如果实施该房租管控计划，就是做了“愚蠢的决定”。





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LISTEN TO 【正在行动】只许房东两年涨一次房租 您怎么看维州的房租管控计划？ SBS Chinese 27/07/2023 24:15 Play

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。





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