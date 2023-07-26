澳洲年度通胀率降至6%

澳大利亚统计局（ABS）周三（7月26日）公布的最新数据显示，年度消费者价格指数（CPI）数据有所下降。

Australian one dollar coins and banknotes of various denominations.

The Consumer Price Index is an indicator of inflation, which measures the percentage change in the price of a basket of goods and services consumed by households. Source: Getty / Bloomberg Creative Photos

要点：
  • 最新的 CPI 数据显示，通货膨胀率下降了1%；
  • 2022 年 12 月季度的通胀率曾达到 7.8%，创下 32 年来的新高；
  • 2023年6月季度的 CPI 上升了 0.8%。
澳大利亚最近一个季度的年通货膨胀率从 7% 降至 6%。

该数据来自澳大利亚统计局公布的 2023 年 6 月季度消费者价格指数。
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CPI衡量的是家庭通胀率，包括家庭支出多个领域的价格变化，这一季度CPI上涨了0.8%。
A graph showing quarterly inflation rates for Australia over the past four years.
Quarterly inflation has decreased across the first half of 2023. Source: SBS
2022年12月季度的通胀率曾达到32年来的最高点，全年通胀率上升至7.8%。

2023 年第一季度的物价上涨了 1.4%，相当于截至 3 月份的全年物价上涨了 7%。

推动6月季度数据的最主因包括房地产和国际旅行

澳大利亚统计局物价统计主管米歇尔·马夸特（Michelle Marquardt）表示，6月份的数据显示了自2021年9月以来季度最低涨幅。

她说：“尽管大多数商品和服务的价格继续上涨，但这一季度也出现了一些抵消价格下降，包括国内度假旅行和住宿以及汽车燃油。”

导致6月季度数据上涨的最大主要因素是房租，录得自1988年以来季度最强劲的增长，此外还包括国际度假旅行和住宿、其他金融服务以及业主自住购买的新住宅。

修正后的平均值（去除掉价格变动范围中的大幅波动）从3月季度的6.6%降至6月季度的5.9%。

同时发布的月度通胀数据显示，截至6月份的12个月内上涨了5.4%。

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Published 26 July 2023 11:57am
By Aleisha Orr
Source: SBS
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Australia

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