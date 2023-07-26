“原住民之声”入宪公投：注册投票人数创新高

澳大利亚选举委员会（AEC）发布的新数据被认为是澳大利亚选举史上民主参与度的最佳指标。





澳大利亚选举委员会专员汤姆·罗杰斯（Tom Rogers）在公布新数据时表示，这对澳大利亚民主来说是伟大的一天，也是多年来推动选民注册工作的成果。





罗杰斯专员说道：“澳大利亚选举委员会正准备举行全民公投，无论公投日期是哪一天，我们正在积极准备，包括准备宣传册，将向澳大利亚每一个有注册选民的地址发放宣传册，其中包括赞成和反对的理由，以及澳大利亚选举委员会提供的其他信息。目前，一切都在有条不紊地进行中，我们为我们所做的工作感到非常自豪，我们的选民登记人数达到目前水平是一个了不起的结果。”





23年来首次全民公投的投票率似乎有望创下新高。





澳大利亚选举委员会称，全国选民登记率为97.5%，高于去年年底的97.1%。





原住民选民登记率首次超过90%，新增6万名澳大利亚原住民登记投票。原住民选民登记率现在为94.1%，较去年增长近 10%。





选民登记率一向落后的北领地目前登记率为92%，这也是北领地首次突破90%选民登记的大关。





青年登记率目前达到90.3%，这也是有记录以来青年登记率首次超过90%。



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选举专员汤姆·罗杰斯表示，原住民登记率的大幅增长尤其令人欣喜：





“今天的消息是一个不折不扣的好消息，我们的登记率已经超过94%，在过去12个月内增长了 10%，事实上，甚至是在过去6个月内增长了10%。这是一个惊人的增长。这是其中的一项措施，在这方面的差距确实正在缩小。我们对自己所做的工作感到非常自豪。”





澳大利亚国立大学（ANU）的吉尔·谢帕德（Jill Sheppard）博士表示，这些数字证明了选举 委员会所做的工作。





“就核心人群而言，即年轻选民和尤其是原住民选民，这些登记选民的增幅是史无前例的，达到了10个百分点甚至更多。我认为，大多数观察人士都对委员会在吸引这些潜在选民方面所做的工作感到由衷的震惊。现在，各政党、澳大利亚政界人士、社区领袖的任务是继续吸引这些选民，看看他们是否会在每次选举中都参与投票，因为如果他们不参与投票，那么所有这一切真的就白费了。”



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尽管参与全民公投是强制性的，但并不能保证创纪录的选民登记人数会转化为选民投票率。





在去年的联邦大选中，相对于选民名册，投票人数下降超过百分之二。





澳大利亚国立大学的谢帕德博士再次指出：





“让这些选民注册并将他们列入选民名单是一回事，让他们参与投票是另一回事。对年轻人来说尤其如此，对于许多在最近推动中完成登记的偏远社区选民也是如此。澳大利亚选举委员会在帮助选民完成登记方面更新了很多方法，但让他们投票，然后让他们在每次选举中都保持参与，是另一回事。”





公投日期尚未公布，但预计将在今年最后一个季度举行。





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