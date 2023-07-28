联合国秘书长古特雷斯：“全球沸腾”时代到来

联合国秘书长古特雷斯表示，全球变暖的时代已经结束，“全球沸腾”的时代已经到来。





世界气象组织的最新数据显示，今年7月将是人类历史上有记录以来最热的月份。





古特雷斯表示，这些数据明确表明气候变暖是由人类活动造成的。





古特雷斯呼吁世界各国领导人努力限制全球气温上升：





“领导人必须发挥领导作用。不要再犹豫，不要再寻找借口。不再等待他人先行动。没有时间了。我们仍有可能将全球气温上升控制在1.5摄氏度以内，避免最严重的气候变化，但前提是必须立即采取重大气候行动。”





与此同时，随着全国气温飙升，美国已向工人发出高温危险警报。





一名白宫官员表示，这是首次发布类似警报以保护工人，包括建筑业和农业工人。





美国近40%的人口处于高温预警之下。





美国总统拜登表示，他认为任何人都不能再否认气候变化的影响。





“我不知道有谁会真的认为气候变化不是一个严重的问题。看看今年早些时候在佛蒙特州和加利福尼亚州发生的历史性洪灾就知道了。干旱和飓风变得更加频繁，强度也越来越大；野火将烟雾弥漫千里，空气质量不断恶化。创纪录的气温，现在影响着一亿多美国人。”





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