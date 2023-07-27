四年赚33万澳币被疑诈骗 打工度假让我完成资本原始积累

打工度假签证 Working Holiday Visa (WHV) 近日随着一名华人女孩 Queena 晒出的四年打工收入记录而火。四年打工收入33万澳币，很多人羡慕崇拜的同时也有部分质疑的声音。



随后Queena也在自己的社交媒体平台分享了更多的工作内容与细节。但是谈及WHV过程中印象最深刻的工作还是彼时第一次来澳时的工作





落地西北澳Karratha的Queena 因为汽车故障的变故，不得不在高温的情况下徒步一个小时去求职。





炎热的气温与长途跋涉的劳累让她印象深刻，感到无助时她也曾想过回家，回到妈妈身边。





不仅如此，在随后的工作经历中Queena也经历过两周工作只给80澳元的剥削。当然劳累的同时也有得到过认可。





Queena的其中一位雇主在她工作后赠给她的好人卡。 据Queena所讲，因为Karratha地处偏僻，在地理上位于 南回归线以北 的区域。因此澳大利亚政府会给予这里打工度假者额外的高温补贴以及免除WHV的签证有效时长的限制。





因此，Queena凭借宝贵的时间努力工作再加以合理规划自己的每日安排，如今也能做到周薪2000澳元左右。



Queena的班表 面对质疑甚至污名化，Queena也曾伤心难过。然而，忙碌的工作让她无暇过多分心，同时也释然于不能与所有人都有效沟通。





Queena清楚自己的目标与规划，积攒工作经验的同时也分享自己过往的经验希望帮助到其他人。四年时间让Queena感受到自己的成长与强大，也希望自己的经历有更多意义。



打工度假签证就是对于现状不满的一种Plan B Queena

四年的工作经验让Queena认识到英语的重要性。不仅是为了更好沟通，同样也是可以拓宽求职的道路。即便是从最基础的工作开始，每一步都是经验的积累。





披萨店后厨忙碌时Queena一个人要洗小山一样的盘子。 同时，Queena也发现这四年来生活态度也有所转变。如今的Queena有着清晰的人生与工作目标，她愿意努力成为更好的自己。





Queena意识到是澳大利亚给了自己这个个机会，这里没人在意你30岁还在打工，也没人在意你为什么不结婚生子。





这里没有什么年龄就该做什么事的说法，做自己就好。





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