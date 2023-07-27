美国国会展开UFO听证会 或将揭开“不明飞行物”神秘面纱

要点： 一名前情报官员声称美国可能自1930年代以来就已经意识到“非人类”活动的存在；

格鲁什表示美国正在掩盖一个不明飞行物回收计划；

五角大楼否认有关说法。

一名前空军情报官员格鲁什（David Grusch）在美国国会就“不明飞行物”（UFO）相关事宜作证，称美国隐瞒了一个长期存在的计划，该计划旨在回收完整和残缺的不明飞行物，并进行逆向工程。





五角大楼否认了有关说法。





退役上校格鲁什早前曾在不同平台披露美国有关不明飞行物的“机密”，因此他在国会的证供更备受瞩目，被认为是不明飞行物领域的最新进展。





相较使用大家熟悉的UFO，美国政府选择以官方术语UAP（Unidentified Aerial Phenomena）即“不明空中现象”以代替。





虽然研究神秘飞行物或物体的研究通常会引起有关外星人的讨论，但近年来民主党和共和党都担心飞行员目击的神秘飞行物是与美国对手国家有关，所以他们视之为国家安全问题，并推动进行更多研究。



格鲁什表示，2019年时，一名负责不明空中现象（UAPs）的政府专案组负责人要求他查明所有与该专案组任务相关的高度机密项目。





当时，格鲁什被派驻负责运营美国间谍卫星的国家侦察办公室。





他说：“在履行职务期间，我获悉一项长达数十年的UAP坠机回收和逆向工程计划，但我无法存取（有关计划）。”





在被问及美国政府是否拥有有关外星生命的信息时，格鲁什表示，美国可能自1930年代以来就已经意识到“非人类”活动的存在。





五角大楼否认了格鲁什有关掩盖“该计划”的说法。





国防部发言人高夫（Sue Gough）在一份声明中表示，调查员未发现“任何可验证的信息来证实过去或目前存在任何关于拥有或逆向工程外星材料的说法”。





该声明没有提及那些未被怀疑是外星物体的UFO。



美国航空航天安全局执行主任格雷夫斯（左），举报人、国防部不明空中现象特别工作组前代表格鲁什（中）和退役海军司令弗拉沃尔（右）在作供前宣誓。 Source: AAP, EPA / Jim Lo Scalzo 格鲁什表示，他在发现此事后就成为政府告密者，并因挺身而出而面临报复。





他以正在进行的调查为由，拒绝透露具体的报复手段。





他说：“他们使用的一些手段对我来说是非常残酷和不幸的，无论从专业还是个人方面都对我造成伤害。”





共和党代表格罗思曼（Glenn Grothman）主持了这次小组委员会的听证会，并对观众开玩笑说：“欢迎来到本周国会中最激动人心的小组委员会。”





两党都对格鲁什的说法好奇，而且比其他最近的听证会更加严肃。





两党议员向格鲁什就他对不明飞行物的研究以及所面临的后果作出查问，并询问他们如何才能更了解政府的UAP计划。





众议员拉斯金（Jamie Raskin）表示：“我理解你认为我们需要真正具透明度的报告系统，这样我们才能更清楚地了解外面发生了什么。”





一些议员批评五角大楼未在机密简报中提供更多细节，或发布可以向公众展示的图片。





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