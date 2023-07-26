向企业征收“超额利润税”能否解决澳洲的住房危机？

要点： 建筑、林业、采矿与能源工会呼吁对矿业和非矿业公司的 “超额利润”征税40%；

该工会表示，这些税收应该用于解决澳大利亚的住房危机；

但这一计划不太可能成为政策。

建筑、林业、采矿与能源工会（the Construction Forestry Mining & Energy Union）希望政府对矿业和非矿业公司征收超额利润税，以筹集数十亿澳元的资金用于公共住房和可负担住房。





该工会呼吁对年营业额超过一亿澳元的矿业项目和非矿业公司的利润征税40%。





该工会表示，如果能够实施，这项税收将仅适用于0.3%的利润最高的公司。





该工会全国秘书长扎克·史密斯（Zach Smith）表示，这项改革是政府 “维持对移民社会许可”的唯一途径。





本周三，史密斯在全国新闻俱乐部表示：“如果我们不建造足够的住房来跟上人口增长，那么对移民的社会支持就会崩溃，而且会很快崩溃。”



Australia's social and affordable housing shortfall could worsen to nearly a million, according to an analysis from Oxford Economics Australia. Source: AAP / Joel Carrett 由该工会委托牛津经济研究院院澳大利亚分部进行的研究显示，目前社会保障和可负担住房缺口已超过75万套，到2041年此缺口预计将增加到近100万套。





根据这项研究，超额利润税将能为缩小社会住房缺口提供资助。而弥补该缺口的资金需求预计为每年280亿澳元或总计5110亿澳元。





该工会将在全国范围内展开广告宣传，并在下个月的工党全国会议上向政府推介这项政策。





史密斯表示：“我们的经济应该为我们的社会服务，但从根本上讲，它是失败的。”





“数百万澳大利亚人担心他们是否能够支付最基本的住房需求。”





“我们需要进行重大的结构性改革，以开展认真的长期修复。”



READ MORE 租金上涨折合每年损失40天工资 澳洲哪些行业人员的租房困境加剧？

如果实施超额利润税将如何影响租房市场？

克里斯·马丁（Chris Martin）是新南威尔士大学城市未来研究中心的高级研究员，他的研究领域是租赁住房和住房可负担性。





马丁表示，建造更多的社会保障住房将有助于降低租金，减轻租房者的负担。





他说：“建筑、林业、采矿与能源工会说这应该成为政府的重中之重，这是绝对正确的，因为过去几十年来一直没有予以重视。”





“在过去30年里，社会住房领域一直处于政府的饥饿配给状态，它没有扩大，与此同时，社区在发展，我们的住房需求也在增长。“





马丁表示，为了满足相关需求，社会住房领域的规模需要扩大两倍。





史密斯则表示，拟议的超额利润税收将是一个解决危机的突破口。





他说：“我们首先必须正视一个明显的事实：要解决住房可负担性危机，必须建造更多的可负担住房。”





马丁表示，政府在宣布政策之前并不需要提高税收，因为他们的预算和家庭的预算不相同。





他说，通过提议一项税收，“建筑、林业、采矿与能源工会已经找到了一种处理政府支出可能导致通胀后果的有效方式”。



READ MORE 澳大利亚租房危机背后的真正原因是什么？

马丁还补充说，历史表明这项政策可能会受到资源行业等利益相关者的强烈反对。





他说：“有理由预料到企业利益者将捍卫他们的利益。”



超额利润税是否会成为政策？

政府服务部长比尔·肖顿（Bill Shorten）拒绝了超额利润税计划，并表示政府在解决社会住房问题上已经有了一项关键的住房法案，虽然该法案在参议院被搁置，但它已经足够解决社会住房问题。





本周二，肖顿在澳大利亚广播公司电视台表示：“住房是一个问题。毫无疑问，人们在租房市场上处境艰难，我们需要增加供应。”





“就我所知，政府没有计划征收任何形式的超额税，所以我认为政府已有一项战略，我们应该坚持到底，回到我们熟悉的领域。”





工党表示，其澳大利亚未来住房基金在五年内只会建造三万套住房。



READ MORE 工党和绿党在住房问题上僵持 专家：租房者或面临“终生租房”现实

在前总理陆克文（Kevin Rudd）任内下，工党曾提出征收40%的资源超额利润税，但该政策极不受欢迎，在一定程度上导致陆克文失去了党内领导权。





而在他之前，前总理朱莉娅·吉拉德（Julia Gillard）曾试图淡化这项政策。该政策最终于2014年在自由党执政时被废除。





2021年，陆克文表示工党应该重新采纳资源超额利润税，但工党高层人士迅速拒绝了这一提议。





在前总理陆克文任内的前高级顾问帕特里克•戈尔曼（Patrick Gorman）表示，在西澳州，对此的反对意见很强烈，在阿尔巴尼斯执政的工党政府下，这种情况将不会发生。





With additional reporting by AAP.





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



