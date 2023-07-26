近百头鲸在西澳偏远海滩搁浅 半数已死亡 情况令人担忧

要点： 一群鲸搁浅在西澳的一个偏远海滩上；

录像显示，大片海岸线上布满了鲸；

公园负责人艾伦·马什表示，该地区的虎鲸可能导致这些动物聚集到离海岸更近的地方。

51头搁浅在西澳海滩的鲸已经死亡，野生动物专家正努力拯救剩余46头鲸。





“拯救鲸的努力仍在继续，”西澳公园和野生动物服务部门本周三表示。





周二上午，大约70头长鳍领航鲸被发现危险地靠近Albany以东60公里处的切恩斯海滩（Cheynes Beach）岸边。





随着时间推移，这群鲸鱼开始更加接近海滩，生物多样性、保护和旅游景点部官员的担忧。





就在搁浅之前，工作人员惊讶地看到这群鲸在海洋中形成了一个松散的心形，这一情景被无人机摄像头捕捉到。





到了下午4点，一大片海滩上满是被困的鲸。



鲸群拯救工作仍在进行中

夜幕降临时，澳大利亚野生动植物管理署（DBCA）的公园和野生动物服务部人员，包括珀斯动物园的兽医和海洋动物专家，已经抵达并设立帐篷，在一个安全区域内进行夜间守望，监测鲸鱼的健康状况。





官员最初估计搁浅的鲸数量约为70头，但在周三更新后，这一数字增加到97头。





与此同时，救援人员收到了数百人的自发协助请求。





“我们现在已经有足够的注册志愿者，最好的帮助方式是让公众周三远离切恩斯海滩，”公园和野生动物服务部在其Facebook页面上表示。





该地区存在许多危险因素，包括大型且痛苦的患病鲸、鲨鱼、海浪、重型机械和船只。



鲸群行为原因尚不清楚

野生动物专家猜测，鲸群的异常行为可能是群体中存在的压力或疾病的表现。





麦格理大学的野生动物学家皮罗塔（Vanessa Pirotta）表示，鲸群为何搁浅仍然是个谜。





“它们聚集在一个地方，做着非常有趣的行为，时不时地环顾四周，这表明还有其他我们不了解的情况，”她对澳联社（AAP）表示。





这一事件与以往的搁浅事件的不同之处在于，有无人机拍摄到了鲸群搁浅前的影像。



Nearly 100 pilot whales have stranded themselves on the beach in Western Australia on Tuesday. About half had died by Wednesday morning, despite the efforts of wildlife experts and volunteers to save them. Credit: AP “鲸聚集在那个地方并表现出这种行为的画面非同寻常，这是一个有意思的情况。这些动物主要在远离海岸的地区活动。”





通过分析无人机拍摄的影像，皮罗塔博士说，这可能是由于其中一只鲸患病，或者整群鲸可能失去了方向感，但他们不太可能是在躲避捕食者。





长鳍鲸是高度社交的动物，并从出生开始与其所在的群体保持复杂的家族关系。





“它们通常有一种跟随领袖的态度，这很可能是我们看到不止一头而是许多个体搁浅的原因之一，”皮罗塔博士说。





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