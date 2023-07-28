调查开展：澳洲校园性侵受害者提及创伤经历 称被迫与施暴者一起上课

要点： 大学表示正在努力杜绝校园性侵；

一项有关性同意（consent）的调查听取到了“非常令人不安”的指称；

今年一项研究发现，大学典型年龄段（18 至 24 岁）的女性遭受性伤害的比例高于其他任何年龄群体。

澳大利亚的大学坚称致力于杜绝校园性侵。此前，一项议会调查听取了有关校园性侵受害者和幸存者的陈述，当中有称大学对强奸事件的回应比事件本身还糟糕。





有投诉报告称，一场旨在向全国学生传授性同意内容的重要宣传活动，因一些校长对其“露骨”的内容提出异议而被取消。澳大利亚大学协会（Universities Australia）首席执行官卡特里奥娜·杰克逊（Catriona Jackson）对此表示否认。





关于全国性同意法律的议会调查组已经连续三天听取了一些令人震惊的陈述，其中包括受害幸存者被迫与其所指称的强奸者在同一空间学习等内容。





慈善机构End Rape on Campus的批评尤为尖锐，其创始人沙娜·布雷姆纳（Sharna Bremner）表示，她曾多次支持那些在应对再创伤影响的学生们。



Students of the Australian National University participate in a protest after the release of the national student survey on sexual assault and sexual harassment in Canberra. Source: AAP / Lukas Coch 在周四的调查中，她表示：“在我们支持的学生中，一个非常普遍的主题是：遭遇强奸是可怕的，但我的大学对此的回应更糟糕。”





她说，这一程序旷日持久，有时可能持续数月，受害幸存者在此过程中往往无法了解情况。





她说：“我们听到很多学生说，‘报告没有多大意义，因为我的安全得不到保障。’”





“还有的学生提到：‘我得不到什么支持。最终我回到校园，发现伤害我的人还在那里，而我对此一无所知。’”





布雷姆纳表示，该机构曾支持的一位学生在提交报告后，被迫等待了超过八周才得到回应。





她表示，因遭强奸而申请延期完成作业的受害者也一直在被迫等待。





End Rape on Campus机构的主管妮娜·芬内尔（Nina Funnell）警告称，对受害幸存者的支持往往未充分考虑到其所经历的创伤，她们常常被迫提供医疗文件，向各个导师反复描述她们的经历等。





她说：“我曾支持过一些学生，她们不被允许搬离卧室，不得不继续睡在遭到强奸的床上。”



大学部门表示正认真对待该问题

End Rape on Campus在提交给调查的文件中称，尽管培训会的内容可能让受害者再次受到创伤，然而许多幸存受害者抱怨道，如果她们不完成有关性同意教育内容的在线模块，就会受到学术方面惩罚的威胁。





在周四早晨的听证会上，杰克逊表示她并不了解任何类似事件，同时也指出，处理一些令人痛苦的指称是复杂的工作。





她坚称正在采取措施减轻对受害幸存者的伤害，而培训模块的设计确保学生在完成时可以“停下来休息”。



Universities Australia chief executive Catriona Jackson says the sector is committed to stamping out sexual assault. Source: AAP / Mick Tsikas 自由党参议员兼委员会主席保罗·斯卡（Paul Scarr）表示：“我发现有些学生处于这种境地，这非常令人不安。”





“从我的角度来看，大学应该首先为受害幸存者提供支持，而不是围绕调查的强制性和对学业记录的影响来考虑问题。”





杰克逊回答说：“我当然理解你的观点。我与大学内从事这类工作的人员交流的内容都是关于为个人提供支持的。”





今年2月的一项研究发现，大学典型年龄段（18 至 24 岁）的女性遭到性伤害的比例高于其他任何年龄群体。





调查还听取了一些受害幸存者的陈述，表示她们被迫与袭击者近距离接触，例如一同参加导学课程等，这更为加剧她们的痛苦。





杰克逊表示，在这个问题上，该大学协会没有收到“具体的”要求，但她承认，处理这个问题“非常困难”。





“这是大学考虑如何敏感且富有同情心地对待受害幸存者的核心，”她说。



大学否认放弃重要的性同意计划

《星期六报》（The Saturday Paper）于周末报道称，由于少数校长对其“露骨”的内容提出异议，相关领域已经放弃了一个重要的同意宣传活动。





在2021年，大学协会获得了150万澳元的拨款，原是用于资助反性暴力宣传项目，然而最终只是制作了一份最佳实践指南。





杰克逊坚称，研究显示该项目将是无效的，她与学生和专家进行了磋商，并对其进行了重新改进。





她说：“对整个领域进行广泛而同质化的宣传很可能无法产生所需的影响，从而去改变人们的行为和态度。”





“这是一个非常复杂的领域，没有真正产生影响的工作是毫无意义的。”



Greens senator Larissa Waters. Source: AAP / Lukas Coch 杰克逊同意提供作为决策基础的建议。但她顶住了绿党参议员拉丽莎·沃特斯（Larissa Waters）的压力，没有透露哪些大学校长反对，她说：“这不关我的事。”





杰克逊还表示，大学协会最初拒绝了两次出席请求，因为他们认为这次调查的重点是法律体系，而这并不是他们的专业领域。





她说：“我很高兴能来这里，我们没有任何不情愿，我们只是觉得我们不是最合适的人来回答这些问题。”



关于性同意教育计划

早些时候，委员会了解到，中学所需要的“远不止”目前正在实施的性同意教育计划，这些计划往往被归结为“一次性课程”。





来自珀斯性健康诊所Sexual Health Quarters的卡伦·莫尔赫森（Karen Molhuysen）表示，这些课程让学生对同意和不同意的含义缺乏细致入微的了解。





莫尔赫森说，学生经常会问：“但如果她没有说‘不’呢？”





她说：“这些课程常常只是简单地传达‘不意味着不’，我们必须不断地解释和教导，没有说‘不’并不意味着说‘是’，”她说。





“没有说‘不’的原因有很多。可能是恐惧、困惑、压力、害怕报复，或者缺乏经验及信心，不知如何应对这一时刻。”





如果您或您认识的人遭受性侵，请拨打1800 737 732致电1800RESPECT或访问 1800RESPECT.org.au . 如遇紧急情况下，请拨打000。





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