西澳搁浅鲸群幸存者再度搁浅 当局不得不对其实施安乐死

本周早些时候，50多头长鳍领航鲸在珀斯东南部的切恩斯海滩搁浅后死亡。





昨天，志愿者们设法拯救剩余存活的45头鲸，在一天的拯救行动后将它们转移至水中。



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一位目击者告诉9号台（9News）记者：“他们的声音听上去好像他们处于痛苦危难之中，你仿佛可以看到他们的眼睛，他们在看着你，你就意识到情况很糟糕。”





然而，西澳公园与野生动物管理局在Facebook上发文表示，幸存的鲸群在远处的海滩上再度搁浅。﻿





该组织连夜表示：“遗憾的是，为了避免延长鲸的痛苦，我们不得不决定对剩下的鲸实施安乐死。”





“这对所有相关人员来说都是一个艰难的决定，但鲸的福祉必须放在首位。”



公园与野生动物服务部地区经理彼得·哈特利（Peter Hartley）早些时候称，一些鲸已显示出身体状况欠佳的迹象。





哈特利说：“我们无能为力，只能先让它们上岸（搁浅），然后再重新评估。”





罕见的无人机拍摄到的搁浅前的画面，正在帮助专家们试图找出搁浅发生的原因。





海洋生物学家皮罗塔（Vanessa Pirotta）博士说，看到鲸鱼在搁浅前的行为令人难以置信。





皮罗塔说：“它们为什么这样做？鲸是一种非常善于发声的物种，它们使用高频率的声音进行交流，因此也许它们之间正在进行声学交流。”





“我们所记录下来的这些鲸群行为，将成为珍贵的科学资料。”﻿



她说，尽管救援人员做出了努力，但这些哺乳动物面临着极大的死亡风险。





她说：“当鲸搁浅在任何海面上时，时钟就开始滴答作响。”



“从未见过这种情况﻿”

就在搁浅之前，工作人员惊讶地看到这群鲸在海洋中形成了一个松散的心形，这一情景被一家大篷车公园的无人机摄像头捕捉到。



就在搁浅之前，工作人员惊讶地看到这群鲸在海洋中形成了一个松散的心形。 鲸群搁浅前的行为让专家们感到困惑，也吸引了当地居民和游客。﻿





来自切恩斯海滩大篷车公园的乔安妮·马什（Joanne Marsh）说，鲸群最初看起来像是“被一张大网抓住了”。





“﻿这真的太不可思议了，我们一开始都不知道自己在看什么，”马什早些时候告诉9号台。





“当我们放大第一次拍摄的照片时，我们意识到这是许多鲸聚集在一起，我们以前从未见过这样的景象。﻿”





一些鲸专家以前从未见过这种神秘的行为。﻿





“我们奥尔巴尼的工作人员亲自去现场看了看，”西澳生物多样性、自然保护和旅游景点部门的约翰·爱德华兹（John Edwards）在周二早些时候说。





“我们看到的这种情况很不寻常，我们以前没有见过这么多。”





“今天早上我们看到它们时，它们围成了一个紧密的圆圈，而且都朝内。”





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