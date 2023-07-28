女足世界杯澳大利亚队2比3不敌尼日利亚队 晋级前景严峻

周四晚，在于布里斯班举办的女足世界杯小组赛中，澳大利亚国家女足队Matildas不敌尼日利亚的超级雄鹰队（Super Falcons)，输掉第二场比赛。





澳大利亚队在上半场的补时阶段攻入比赛首个进球，尼日利亚队也在上半场攻入一球，下半场再进两球，共进三球。





上周，澳大利亚队对战爱尔兰队，在其首场比赛中获胜。如今，澳大利亚队晋级淘汰赛的希望将取决于下周一晚在墨尔本对阵加拿大队的比赛。



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本场对决中发生了什么？

澳大利亚国家女足队队长萨姆·科尔（Sam Kerr）在训练中受伤，仍在恢复中。在上周对阵爱尔兰队的比赛中，她未能参加。此外，中场球员艾米莉·范·埃格蒙德（Emily van Egmond）替代玛丽·福勒（Mary Fowler）上场。本周早些时候，福勒与埃维·卢克（Aivi Luik）因遭受脑震荡无法参加周四晚的比赛。





这场比赛上半场非常激烈，澳大利亚队一直保持控球权，而尼日利亚队则展开强大的防守。上半场双方均有几次险些失球，随后在伤停补时的五分钟内，两队都各自成功踢入一球。



Cortnee Vine of Australia (right) fights for the ball with Osinachi Ohale of Nigeria. Source: AAP / Darren England 澳大利亚队首先得分，埃格蒙德攻入一球。紧接着尼日利亚队前锋乌琴娜·卡努（Uchenna Kanu）也迅速踢入一球，将比分扳平。





下半场比赛还剩 11 分钟时，澳大利亚队的阿兰娜·肯尼迪 (Alanna Kennedy) 再攻入一球，但仍不足以在终场哨响时扳平比分。赛事以2比3结束。



对这场比赛有什么评价？

埃格蒙德接受7号台采访时表示，“今（周四）晚不属于”澳大利亚女足队。“我们有很多机会，但就是无法射球入门，”她说道。





她补充说道，比赛最后五分钟展现了澳大利亚队永不言败的态度。



The Matildas scored the first and final goals of the match, but it wasn't enough to defeat Nigeria. Source: Getty / Matt Roberts/FIFA “我们共同承担胜利与失败。无论在团队中担任何职责，每个人都会受到重视。”



下一赛程是什么？

在两场比赛中一胜一负的情况下，澳大利亚女足能否晋级小组赛并继续留在比赛中，将取决于她们的最后一场小组赛。





下一场比赛将于下周一晚在墨尔本对阵奥运女足冠军加拿大队。如果获胜，澳大利亚女足将晋级到16强。





即使平局，只要尼日利亚队当晚以两球或两球以上输给爱尔兰队，澳大利亚女足仍有可能晋级到下一轮。





目前尚不清楚科尔是否会在下周一晚的比赛中与其他球员一同上场。





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